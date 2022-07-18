Владельцы европейских, в частности, греческих танкеров увеличили отгружаемые объемы российской нефти перед вступлением в силу санкций в отношении этих энергоносителей. При этом греческие суда перевозят рекордные объемы нефти, узнали журналисты The Wall Street Journal.

По данным брокеров, на которые ссылается издание, в мае и июне греческие владельцы танкеров перевезли около половины объемов всего имеющегося в стране российского топлива. За последние два месяца суда в Греции 151 раз зашли в российские порты Балтийского и Черного морей (за аналогичный период прошлого года они совершили всего 89 заходов).

Все это происходит на фоне беспрецедентного спроса на нефть, из-за которого уже в несколько раз увеличились тарифы на ее перевозку. К примеру, цена перевозки энергоносителей на танкере «Афрамакс» в среднем выросла до $40 тысяч, в то время как в январе такие перевозки стоили около $10 тыс.

Одновременно закупки российского топлива нарастил и Китай: по данным аналитиков из Vortexa, за четыре месяца Пекин стал вдвое активнее покупать нефть из России. Если в феврале КНР закупал у Москвы 670 тыс. баррелей в сутки, то в июне этот показатель дошел до 1,13 млн баррелей в сутки.

Такие изменения напрямую связаны с шестым пакетом санкций, который Евросоюз одобрил в конце мая. В него вошли ограничения против российской нефти, причем страны ЕС готовятся ввести против нее частичное эмбарго, которое подразумевает запрет на ввоз нефти из России морем. Санкции затронут как топливо, так и смеси из российского и нероссийского сырья. Это эмбарго вводится с переходным периодом (для нефти — до декабря 2022 года, а для нефтепродуктов — до февраля 2023).

Ранее сообщалось, что после объявления эмбарго Москва начала стремительно наращивать объемы поставок энергоносителей в КНР. Это привело к усилению конкуренции с России и Ираном в Китае, причем Пекин остается в выигрыше от нефтяного противостояния, продолжая скупать рекордные объемы нефти по ценам значительно ниже рынка.

При этом в конце марта стало известно, что из-за введенных ограничений экспорт нефти из России сократился настолько, что это привело к избытку непроданных баррелей. Поэтому «Транснефть» ввела ограничения на прием сырья от добывающих компаний и начала принимать только сырье, на которое уже есть покупатель. Такое решение пришлось принять из-за того, что в хранилищах «Транснефти» накопился такой объем нефти, что это создало угрозу нормальной операционной деятельности компании.