Количество фирм с турецким капиталом в Узбекистане достигло 2032 на 1 июля текущего года, следует из данных Госкомстата страны.

Турция вытеснила Китай со второго места в списке государств с наибольшим числом фирм в Узбекистане, сейчас она уступает только России, у которой в стране зарегистрировано 2654 компании. Турция же еще в начале апреля 2022 года была на третьей строчке в этом рейтинге. Сейчас третье место занимает Китай, у которого на 1 июля насчитывается 2011 фирм в стране. Также в список попали Казахстан с 1161 фирмой и Южная Корея — с 905.

Также Россия лидирует по количеству новых иностранных предприятий, созданных в Узбекистане с начала 2022 года. У нее их 399, у Турции — 183, у Китая — 124, а у Казахстана — 100.

Годом ранее Турция лидировала по числу новых предприятий в Узбекистане: тогда за десять месяцев было открыто 321 предприятие с турецким капиталом. Далее следовали инвесторы из России, которые открыли в стране 296 предприятий, и инвесторы из Китая, создавшие на территории Узбекистана 219 предприятий. В списке также 166 предприятий с инвестициями из Казахстана и 80 компаний республики Корея.

Ранее сообщалось, что за последние три года объем турецких инвестиций в Узбекистан вырос вдвое, за 2021 год он составил $1,2 млрд. За этот период был реализован ряд проектов с компаниями Çalık Holding, Cengiz Energy, Aksa Energy и другими. «Достигнута договоренность об ускорении разработки концепции развития транспорта и инфраструктуры тюркских государств на период до 2026 года и разработке отдельной «Дорожной карты» по развитию данной сферы на 2022-2023 годы», — сообщало Министерство инвестиций страны. При этом товарооборот между двумя государствами за последние пять лет увеличился в два раза и достиг $3,5 млрд. Обе страны ведут работу над его увеличением до $5 млрд долларов. В ближайшее время Узбекистан и Турция должны подписать соглашение о преференциальной торговле.

В августе 2020 года Совет министров Узбекистана принял решение о мерах по укреплению стратегического партнерства с Турцией. Согласно постановлению, утверждена программа мероприятий, которые выведут отношения между двумя странами на новый качественный уровень, а также создан координационный совет по расширению многостороннего сотрудничества. Совет будет вести мониторинг выполнения программы мероприятий и вносить вклад в реализацию совместных проектов.