В Боснии и Герцеговине почтили память расстрелянных «Скорпионами» боснийцев

В городе Трново, неподалеку от Сараево, почтили память шести боснийцев. Они были расстреляны в лесном массиве 17 июля 1995 группой сербских военных под названием «Скорпионы». Самому старшему из погибших было 36, младшему 16. По разным данным, в войне 1992-1995 годов сербы убили около 8,5 тыс. безоружных боснийцев. #БоснияиГерцеговина #Трноово #поминки