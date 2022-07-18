ПОЛИТИКА
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В Боснии и Герцеговине почтили память расстрелянных «Скорпионами» боснийцев
В городе Трново, неподалеку от Сараево, почтили память шести боснийцев. Они были расстреляны в лесном массиве 17 июля 1995 группой сербских военных под названием «Скорпионы». Самому старшему из погибших было 36, младшему 16. По разным данным, в войне 1992-1995 годов сербы убили около 8,5 тыс. безоружных боснийцев. #БоснияиГерцеговина #Трноово #поминки
В Боснии и Герцеговине почтили память расстрелянных «Скорпионами» боснийцев / Others
18 июля 2022 г.
Истории
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