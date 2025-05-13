Израильская армия нанесла авиаудары по Европейской больнице Газы в районе Хан-Юнуса на юге сектора. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Газы.

По его данным, под обстрел попали как сама больница, так и прилегающие к ней объекты. Часть здания и инфраструктура медицинского учреждения получили серьезные повреждения.

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

Израильская сторона подтвердила факт удара. По утверждению военных, целью атаки были «элементы ХАМАС», якобы укрывшиеся в подземном командно-контрольном комплексе под территорией больницы.

По данным израильского государственного телеканала KAN, основной целью операции был Мухаммед Синвар — брат убитого ранее бывшего лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Израильские источники заявили, что он скрывался в этом районе.

18 марта армия Израиля возобновила массированные авиаудары по Газе. По данным палестинских источников, с начала этой фазы погибли 2 749 человек — большинство из них женщины, дети и пожилые. Ранения получили 7 607 человек.

С момента начала израильской агрессии 7 октября 2023 года, общее число погибших в Газе достигло 52 862. Еще 119 648 человек получили ранения.