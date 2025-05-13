ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Бомбардировка Европейской больницы в Хан-Юнусе
Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что израильская авиация нанесла серию ударов по Европейской больнице в Хан-Юнусе и прилегающим зданиям
Бомбардировка Европейской больницы в Хан-Юнусе
Жертвы израильских ударов / AA
13 мая 2025 г.

Израильская армия нанесла авиаудары по Европейской больнице Газы в районе Хан-Юнуса на юге сектора. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Газы.

По его данным, под обстрел попали как сама больница, так и прилегающие к ней объекты. Часть здания и инфраструктура медицинского учреждения получили серьезные повреждения.

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

Израильская сторона подтвердила факт удара. По утверждению военных, целью атаки были «элементы ХАМАС», якобы укрывшиеся в подземном командно-контрольном комплексе под территорией больницы.

По данным израильского государственного телеканала KAN, основной целью операции был Мухаммед Синвар — брат убитого ранее бывшего лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Израильские источники заявили, что он скрывался в этом районе.

18 марта армия Израиля возобновила массированные авиаудары по Газе. По данным палестинских источников, с начала этой фазы погибли 2 749 человек — большинство из них женщины, дети и пожилые. Ранения получили 7 607 человек.

С момента начала израильской агрессии 7 октября 2023 года, общее число погибших в Газе достигло 52 862. Еще 119 648 человек получили ранения.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us