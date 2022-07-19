ПОЛИТИКА
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В Лондоне расплавилась взлетно-посадочная полоса в аэропорту Лутон
В Лондоне в аэропорту Лутон некоторые полеты были приостановлены. Сообщается, что из-за жары местами повреждена взлетно-посадочная полоса. Согласно данным FlightRadar24, около 14 рейсов, которые должны были приземлиться в Лутоне, были переправлены в другие аэропорты.В понедельник температура в Лондоне побила исторический рекорд – +40 °C. В стране объявлен самый высокий уровень опасности. #Лондон #Великобритания #аномальнаяжара
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19 июля 2022 г.
Истории
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