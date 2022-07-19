По результатам исследования InterNations качества жизни экспатов Германия заняла 42 место из 52. Результаты ежегодного опроса о том, в какой стране эмигрантам легче всего начинать жизнь с чистого листа, опубликованы на сайте компании.

Авторы исследования изучили данные о жизни 12 тыс. экспатов в 52 государствах. На низкие результаты ФРГ в рейтинге, помимо прочего, повлияла категория «доступность предметов первой необходимости для эмигрантов». Также исследователи оценили уровень бюрократии в государстве, доступность оцифровки данных, наличие жилья.

В Германии 56% опрошенных пожаловались на то, что им было трудно найти квартиру. Этот показатель оказался в три раза выше, чем в целом по миру. Также почти половина респондентов отметили, что искать жилье без знания языка в стране фактически невозможно.

Около 50% экспатов также заявили о сложности изучения немецкого. В среднем в других странах только 38% экспатов отметили трудности приобретения разговорных навыков в стране пребывания.

Кроме того, в Германии плохо работает система безналичных платежей и есть жалобы на доступ к высокоскоростному интернету. О проблемах с немецкой бюрократией сообщили более половины экспатов.

При этом мигранты рассказали и о плюсах жизни в этой стране. Так, они отметили, что чувствуют себя в безопасности на улицах немецких городов. Они похвалили власти Германии за внимание к защите окружающей среды, более 80% опрошенных упомянули о доступности «зеленых» товаров.

Также высокую оценку получила туристическая инфраструктура, удобство передвижения на общественном транспорте и доступность велосипедов. Германия также стала лидером по качеству организации труда, в том числе из-за уважения работодателей к сотрудникам. Девять из десяти респондентов назвали ее экономику сильной.

С оценкой состояния экономики страны при этом не согласны немецкие аудиторы. Как писал TRT на русском, они вынесли ей «сокрушительный приговор» в связи с продолжающимся энергетическим кризисом. Главная причина этому — высокая стоимость энергоносителей, которая делает продукцию немецких предприятий чрезмерно дорогой.

Также еще одной стороной проблемы стал «чрезмерно амбициозный» план перехода на альтернативные источники энергии, уверены аналитики.