Кампания по сбору средств для покупки турецкого ударного беспилотника Bayraktar TB2 для Вооруженных сил Украины началась в Норвегии, сообщается на сайте местного банка Sparebank. СМИ и эксперты называют этот БПЛА одним из символов сопротивления Киева вторжению России. Именно поэтому норвежцы решили подарить Bayraktar TB2, о котором украинцы даже сочиняют песни.

Организаторы акции отмечают, что если каждый гражданин страны пожертвует на Bayraktar TB2 хотя бы 10 крон (примерно $1), то этого будет достаточно. В рамках кампании планируется собрать 55 млн крон (около $5,5) и передать их в фонд помощи при посольстве Украины. Первые из тысячи спонсоров, которые внесут для покупки не менее 250 крон ($25), смогут выбрать название для БПЛА.

«Прими участие в сборе средств на Bayraktar — прояви солидарность с Украиной», — призывают норвежцев организаторы акции.

Ранее аналогичные кампании по сбору средств на закупку Bayraktar TB2 для Украины уже проводили жители других стран. Это позволило приобрести три ударных дрона.

В Литве уже собрали деньги на один БПЛА турецкого производства. В ходе краудфандинговой кампании, которая была запущена в стране 25 мая, литовцам удалось привлечь €5 млн. Также страна анонсировала отправку новой партии помощи для Украины, в том числе БТР М113, военных грузовиков и внедорожников.

Производитель Baykar четыре беспилотника Bayraktar TB2 подарил Киеву, а собранные в Литве средства перечислил на поддержку Украины. Церемония передачи беспилотника состоялась на авиабазе Шауляй, в ней приняли участие министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, посол Украины в Вильнюсе Петро Беста и генеральный директор Baykar Халук Байрактар.

Кампания в Польше, где уже удалось собрать 16,4 млн злотых (около $3 млн), продолжается. В ней уже приняли участие 150 тыс. человек.

Организатор сбора, политолог и журналист Славомир Сераковский заявил, что, если привлеченных средств на покупку БПЛА не хватит, их все равно перечислят на нужды украинской армии в Центробанк страны. То же, по его словам, будет сделано, если в Польше удастся собрать больше, чем нужно для покупки Bayraktar TB2.

На днях аналогичная акция стартовала также в Канаде.