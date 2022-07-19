Узбекистан лидирует среди стран СНГ по количеству запущенных новых гидроэлектростанций за последние пять лет — их оказалось 11. Также девять гидроэлектростанций в стране были модернизированы, сообщает Anadolu со ссылкой на пресс-службу АО «Узбекгидроэнерго».

За то же время в России запустили шесть новых ГЭС, в Азербайджане пять, в Казахстане три, в Беларуси две, а в Таджикистане одну. В Украине, Молдове, Грузии и Кыргызстане за это время не построили ни одной гидроэлектростанции.

В конце июня первый заместитель министра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев на втором совещании министров энергетики стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте заявил, что страна нацелена на наращивание генерации и роста доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ). «На данный момент доля ВИЭ в общем энергобалансе Узбекистана составляет более 10%, — рассказал он. — Из них 8% приходится на солнечную энергию, а 2,9% — на ГЭС». Замминистра добавил, что Узбекистан планирует довести долю ВИЭ в общем энергобалансе до 25%.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Таджикистан начинают разработку договора по купле-продаже электроэнергии с Рогунской ГЭС. «На сегодняшний день уже подписан меморандум о намерениях по развитию энергетических связей между энергосистемами Таджикистана и Узбекистана, где предусматривается экспорт вырабатываемой на Рогунской ГЭС электроэнергии в Узбекистан, — рассказал министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума. — Аналогичный документ находится на стадии подписания с Казахстаном».

Детали договора еще будут доработаны. Они зависят от хода строительства Рогунской ГЭС. По словам Джумы, в целом Таджикистан планирует экспортировать с этой станции 70% производимых объемов, то есть около 10 млрд кВт/часов электроэнергии, в том числе в Узбекистан.

Кроме того, стало известно, что кабинет министров Кыргызстана планирует строительство 120 малых ГЭС. Для этого была подготовлена карта с расположением проектов, а также собраны данные о привлекаемых к работе компаниях. По информации Минэнерго страны, сейчас на территории Кыргызстана действуют 19 малых ГЭС общей мощностью 54 мВт и имеется потенциал для строительства более 100 малых ГЭС.