В Анталье вырос спрос на гольф-туризм, сообщил член правления Торгово-промышленной палаты провинции и генеральный директор Maxx Royal Golf Club Джахит Шахин. По его словам, которые приводит Anadolu, нынешний сезон там проходит очень динамично.

«Представители туристического сектора принимают любителей гольфа из Великобритании и Южной Африки. В связи с летним сезоном отмечается хороший уровень заполняемости отелей, — отметил он. — Мы приближаемся к рекордным показателям 2019 года, когда гольф-туризм достиг своего пика. Считаем, что даже сможем немного превысить эту планку. Об этом свидетельствуют данные за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь».

Ожидается, что любители гольф-туризма будут посещать провинцию и в зимние месяцы, пояснил Шахин. По его словам, в нынешнем сезоне туда приехали даже больше, чем ожидалось, гольф-туристов из Великобритании, Германии, балканских стран, Индонезии, Малайзии и ЮАР.

«Уверен, что отдыхающие в Анталье вернутся с позитивными впечатлениями о Турции, и это, в свою очередь, отразится на показателях будущего сезона, — сказал гендир Maxx Royal Golf Club. — Ожидания от туризма уже сейчас вселяют надежду и будут продолжать нас радовать далее».

Гольф-туризм предлагают и в Азербайджане. Советник председателя Государственного агентства по туризму страны Кянан Гулузаде сообщил, что сейчас разрабатывают новые комбинированные туры, которые охватят маршрут Шелкового пути. Развиваются также гольф, горнолыжный туризм и другие новые нестандартные направления, добавил он.

Ранее сообщалось, что в прошлом году количество въезжающих в Турцию российских туристов за год увеличилось более чем вдвое — на 120%. Всего в 2021 году страну посетили около 4,7 млн россиян, их доля в иностранном турпотоке составила 16%. На втором месте по количеству посетивших Турцию в прошлом году туристов оказалась Германия (3,1 млн человек и 12,5% потока), на третьем — Украина (2,1 млн туристов и 8% потока).

Всего в 2021 году в страну приехали более 30,3 млн человек, по сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 88%. Чаще всего иностранные туристы в январе-декабре путешествовали в Стамбул (9 млн, доля 36,5%), Анталью (8,7 млн, доля 35,3%), провинции Эдирне (2,6 млн, 10,5%), Мугла (1млн, 4,2%) и Измир (637,6 тыс., 2,6%).