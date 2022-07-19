ПОЛИТИКА
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В Испании мужчине удалось вырваться из огненной ловушки
Владелец строительного склада копал в поле траншею для защиты от приближающегося из леса пожара, когда вокруг него сомкнулось пламя. На кадрах видно, как мужчина выбегает из огненной ловушки. Пострадавший доставлен в больницу на вертолете с серьезными ожогами. В Испании из-за аномальной жары бушуют лесные пожары. Они уже уничтожили более 20 тысяч гектаров. #trtнарусском #пожар #испания #Европа
пожары / Others
19 июля 2022 г.
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