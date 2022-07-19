Законодательство

По задумке правительства, программа должна включать три этапа: фиксацию разрушений, определение суммы ущерба и выплату компенсаций.

Владельцы разрушенного жилья начали подавать заявки на фиксацию ущерба от разрушений еще до появления законодательной базы, что порождало документальный хаос. Но законодательный процесс идет тяжело.

Пока Верховная Рада обсуждала базовый закон, Кабмин принял постановление о порядке определения ущерба и убытков, полученных Украиной вследствие вооруженной агрессии РФ. Согласно нему фиксация повреждений или разрушений жилья происходит по заявлению собственников жилья.

Оценка стоимости разрушенного и поврежденного жилья проводится по утвержденной методике. Комиссионное и техническое обследование жилья будут проводить специалисты, имеющие соответствующую квалификацию в области строительства — но только на территориях, где нет боевых действий и прошло разминирование. Его результаты должны быть внесены в электронный реестр. После этих процедур заявители могут ожидать компенсации.

Но тут все упирается в отсутствие того самого ключевого нормативного акта — Закона о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, диверсий, вызванных войной Российской Федерации против Украины. На момент написания статьи его проект все еще был на паузе.

Но, скорее всего, он будет принят с сохранением всех главных постулатов.

Процедура

В первую очередь для выдвижения компенсационных требований нужно доказать, что разрушения произошли вследствие боевых действий, терактов и диверсий.

Получить компенсацию могут только граждане Украины: физлица — собственники жилья, инвесторы в новостройки и участники жилищных кооперативов, а также их наследники. Вопрос о компенсации ущерба юридическим лицам и иностранцам пока остался без рассмотрения.

Претенденты на компенсацию должны подать заявление в специальную комиссию и все документы о праве собственности. Все заявления вносятся в электронный реестр. Самый удобный способ подачи заявлений — через электронное приложение «Дія».

Предусмотрены два варианта компенсации: деньгами за поврежденное имущество или другим объектом недвижимости, финансирование строительства которого берет на себя государство. Сумма компенсации ограничена — не более стоимости 150 кв. м за один объект.

Пока процесс движется медленно — не хватает сертифицированных оценщиков, фиксирующих повреждения жилья. Тем не менее, в электронном реестре числится уже больше 220 тыс. заявок. А пока суд да дело, для вынужденных переселенцев строят модульные городки. Но Офис президента рассматривает и альтернативу — выкуп у застройщиков квартир и строительство нового жилья для временного проживания переселенцев.

Списание кредитов

Так как много разрушенного или поврежденного движимого и недвижимого имущества было взято в кредит, возник вопрос, что делать с долгами.

Попытка законодательно решить проблему была предпринята только в середине июня. Речь о законопроекте, согласно которому кредиты физических лиц могут быть или заморожены, или аннулированы — в зависимости от ситуации. Имущество — квартиры и другие жилые помещения, дома (в том числе садовые и дачные), незавершенное строительство и автомобили.

Кредит приостанавливается, если имущество оказалось на временно-занятой территории или в зоне боевых действий, либо повреждено или уничтожено войной. В этом случае обязательства заемщика возобновляются, когда он получает компенсацию от государства.

Но если имущество — квартиры до 140 кв. м. и дома до 250 кв. м — были единственным жильем заемщика, кредит списывается. Это же касается и автомобилей с рабочим объемом двигателя до 2,5 л. Но для этого заемщик не должен был иметь кредитной просрочки до 23 февраля 2022 года.

В этом случае компенсацию от государства получает кредитор.

Под все заявления заемщики должны предоставить подтверждающие документы в течение действия военного положения и 3 месяцев после его окончания.

Занятые территории

Традиционно в самом безнадежном положении оказались жители неподконтрольных Украине территорий. Очень показателен опыт Мариуполя. Вначале, чтобы вернуть убежавших от обстрелов жителей, российские администрации пообещали компенсации за разрушенное жилье.

Тех, кто поверил обещаниям, сотрудники следственного комитета РФ заставляли писать заявления, что жилье разрушено Вооруженными силами Украины.

Но решение о восстановлении (или отказе от него) разрушенного Мариуполя принимаются, судя по всему, даже не в Кремле, а высокопоставленными российскими чиновниками, лоббирующими строительную отрасль.

Вначале российские администрации объявили о решении снести все дома, включая частично разрушенные, в городе и начать новую «стройку века». Характерно, что украинские и российские оценки масштабов разрушений радикально разнятся. По словам законного мэра города Вадима Бойченко, повреждено 90% жилого фонда, из которых 40% восстановлению не подлежат.

«Мэр» по версии российской администрации Константин Иващенко утверждает, что частично разрушены до 70% домов, не подлежат восстановлению 15-20% жилья.

Для оставшихся бездомными мариупольцев российская власть начала строить временное жилье. И тут же, по словам советника украинского мэра Петра Андрющенко, в нескольких сотнях метров от стройки стали возводиться фортификационно-оборонные сооружения. Это приводит к мысли, что в обмен на крышу над головой мариупольцы должны стать живым щитом для российских войск.

Да и само временное жилье скорее похоже на многоквартирные металлические будки — технология их возведения применяется для торговых центров. Что будет с компенсациями жилья мариупольцев и правом собственности на новостройки, неизвестно.

Побочные эффекты

Сложностями владельцев разрушенного имущества воспользовались ушлые игроки на рынке недвижимости, скупающие так называемые «битые» квартиры с большими скидками. Например, за квартиру стоимостью 50 тыс. долларов предлагают 10 тысяч.

Но цена и размер скидки зависит от региона и его близости к линии фронта. Сделки «схемные», оформленные на подставных физических лиц. В случае получения компенсации от государства эти «инвесторы» получат навар от 20% до сум, в 3-5 раз превышающих расходы на выкуп. Считается, что эти люди действуют в связке с чиновниками, приближенными к государственным структурам, занимающимся подготовкой компенсационной программы.

Как вариант, «благодетели» предлагают собственникам жилья неофициальный кредит под проценты, который нужно будет вернуть после получения государственной компенсации.

Где брать деньги?

По словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, до конца войны оценить масштабы разрушений и необходимые на восстановление средства проблематично. Но только на восстановление базовой инфраструктуры нужны десятки миллиардов долларов.

Выплаты должны проходить через Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры, который уже создан. Но вряд ли государственный бюджет Украины сам потянет такие расходы: правительство рассчитывает на международную помощь, частных инвесторов и поступления конфискованных российских активов.

Фактически это будет одним из направлений так называемого «плана Маршалла для Украины». Все упирается только в один вопрос — когда закончится война. А главное — где.