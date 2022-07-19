ПОЛИТИКА
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ЕС вдвое увеличит поставки газа из Азербайджана
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали меморандум о стратегическом партнерстве в области энергетики, в рамках которого поставки азербайджанского газа в ЕС увеличатся больше чем вдвое. Документ подписан на фоне энергетического кризиса в ЕС из-за войны в Украине. #trtнарусском #Азербайджан #ЕС #газ
ЕС вдвое увеличит поставки газа из Азербайджана / Others
19 июля 2022 г.
Истории
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