Античный город Канлыдиване на Средиземноморском побережье Турции

Античное поселение Канлыдиване было построено вокруг гигантской впадины глубиной 50 метров. По легенде, в эту яму сбрасывали преступников, где их поджидали голодные дикие звери. И поэтому в названии города фигурирует слово «канлы», что значит «кровавый». Хотя, скорее всего, оно произошло от красно-бурого цвета почвы в этом регионе. #trtнарусском #Канлыдиване #Турция #достопримечательности