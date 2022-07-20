ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Античный город Канлыдиване на Средиземноморском побережье Турции
Античное поселение Канлыдиване было построено вокруг гигантской впадины глубиной 50 метров. По легенде, в эту яму сбрасывали преступников, где их поджидали голодные дикие звери. И поэтому в названии города фигурирует слово «канлы», что значит «кровавый». Хотя, скорее всего, оно произошло от красно-бурого цвета почвы в этом регионе. #trtнарусском #Канлыдиване #Турция #достопримечательности
Канлыдиване / Others
20 июля 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us