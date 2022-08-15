Крепости Кызкалеси и Корикос: важный форпост на торговых путях в Киликийском царстве

Крепости Кызкалеси (Девичья башня) и Корикос расположены в небольшом городе Кызкалеси на побережье Средиземного моря. В древности регион назывался Киликия. Корикос находится на суше, тогда как Кызкалеси — на расстоянии 200 м от берега. Согласно легенде, Девичью крепость посреди моря построил царь для единственной дочери, чтобы уберечь ее от грозного предсказания. Согласно ему, девушка должна была умереть от укуса змеи. К несчастью, предсказание все же сбылось. Однажды с берега царевне доставили корзину с фруктами, на дне которой притаилась змея... #trtнарусском #Кызкалеси #Корикос #Киликия #путешествие #история #крепость