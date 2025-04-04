Северокорейские 170-мм самоходные орудия «Коксан» были впервые замечены на территории Крыма, что может свидетельствовать о вновь растущем участии КНДР в российско-украинской войне.

По данным телеграм-канала «Крымский ветер», 26 марта в северной части полуострова был заснят военный эшелон с 7–8 артсистемами, военной техникой и китайским грузовиком Sinotruk Howo, ранее замеченным на парадах в Пхеньяне.

Немецкий телеканал ZDF обратил внимание, что эти установки уже использовались в боях под Курском, а их дальность стрельбы — до 60 км — делает их серьезной угрозой для украинских городов вроде Херсона и Запорожья.

По данным ZDF, размещение этих систем в Крыму может стать прелюдией к беспрецедентному событию — переброске северокорейской пехоты на украинскую территорию, за пределы международно признанных границ РФ.