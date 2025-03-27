Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) подвергся новым атакам украинских беспилотников. Последний удар произошел в ночь на 24 марта. В связи с этим Казахстан начал переговоры с Украиной по вопросам безопасности.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров подтвердил, что дипломатические контакты с Киевом уже установлены.

«Мы на связи с украинской стороной, идут переговоры», — заявил он журналистам в кулуарах парламента.

По данным КТК, удары негативно влияют на финансовые показатели консорциума и наносят ущерб его акционерам, включая казахстанские и американские компании.

17 февраля украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Объект получил повреждения и был временно выведен из эксплуатации.

19 марта произошел новый инцидент. В результате падения обломков сбитого БПЛА был поврежден участок трубопровода между резервуарами. Возник пожар на площади 1700 квадратных метров.

24 марта «Кропоткинская» снова стала целью. Беспилотник был сбит за семь километров от объекта.

«Кропоткинская» входит в магистральный нефтепровод «Тенгиз—Новороссийск», через который идет более двух третей экспортной нефти Казахстана и российское сырье, включая каспийское.