20 июля 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Президент Турции прибыл в Тегеран с официальным визитом
Президент Ирана Ибрахим Раиси встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер прибыл в Тегеран в преддверии трехсторонних переговоров. На мероприятие прилетел и президент РФ Владимир Путин. Это второй его зарубежный визит после начала войны в Украине. Ожидается, что главы государств обсудят ситуацию в Сирии, иранскую ядерную программу, проблему экспорта украинского зерна и борьбу с терроризмом. #Иран #Эрдоган #Путин #Раиси
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