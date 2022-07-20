Президент Турции прибыл в Тегеран с официальным визитом

Президент Ирана Ибрахим Раиси встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер прибыл в Тегеран в преддверии трехсторонних переговоров. На мероприятие прилетел и президент РФ Владимир Путин. Это второй его зарубежный визит после начала войны в Украине. Ожидается, что главы государств обсудят ситуацию в Сирии, иранскую ядерную программу, проблему экспорта украинского зерна и борьбу с терроризмом. #Иран #Эрдоган #Путин #Раиси