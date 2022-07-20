Практика введения всеобъемлющих экономических и политических ограничений и запретов против тех или иных стран хорошо известна. В то же время нынешние западные санкции в отношении России имеют существенные отличия от уже имевших место и, по мнению многих специалистов, по своей сути не могут считаться международными санкциями. Для того чтобы понять все аналогии и расхождения, стоит рассмотреть основные кейсы международных санкций из недавнего прошлого.

Ирак

Резолюция 661 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) ввела всеобъемлющие санкции в отношении Ирака после вторжения этой страны в Кувейт в августе 1990 года. Эти санкции включали строгие ограничения как на товары, которые можно было ввозить в Ирак, так и на товары, которые можно было экспортировать.

Резолюции СБ ООН 660, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 669, 670, 674, 677, 678 и 687 также требовали от Багдада ликвидации оружия массового уничтожения и баллистических ракет увеличенной дальности, запрещения любой поддержки терроризма и принуждения Ирака к выплате военных репараций и всех внешних долгов.

При этом были введены и ограничения на импорт иракской нефти, по сути оставившие страну без основного источника доходов.

Лишь программа «Нефть в обмен на продовольствие» (OFFP) позволила Ираку возобновить ограниченный экспорт нефти в 1996 году. Однако страна продолжала оставаться фактически в полной экономической блокаде до американского вторжения в 2003 году, а санкции смогли серьезно ослабить как военный потенциал Ирака, так и значительно снизили его поддержку со стороны большей части населения в результате обвального падения уровня жизни.

В то же время показательно, что основной своей цели санкции не добились. Для демонтажа режима Саддама Хусейна и внутреннего восстания против него их оказалось недостаточно и для этого США и их союзникам потребовалось проведение военной операции. Скорее всего, режим Хусейна мог еще длительное время оставаться у власти, находясь под международными санкциями.

Ливия

Против Ливии СБ ООН в период 1992-1994 гг ввел несколько пакетов санкций на основании резолюций 748 и 843. Джамахирия была обвинена в организации взрыва пассажирского самолета компании «Пан Америкэн» над шотландским местечком Локерби в декабре 1988 г.

Ограничения предусматривали запрет на любые формы военно-технического сотрудничества с ливийским правительством, включая поставки всех видов вооружений и запчастей к ним. Кроме того, было закрыто международное воздушное сообщение с Ливией. Были заблокированы ливийские счета в иностранных банках, запрещалась продажа некоторых видов нефтяного оборудования.

Однако Ливия сохранила возможность экспорта нефти, хотя некоторые европейские государства и США ввели собственные санкции, касающиеся запрета на закупку ливийских энергоносителей. В то же время реализация ливийской нефти иным потребителям все равно позволяла ежегодно получать доходы на сумму до 9 млрд долларов. Поэтому режиму Каддафи удалось избежать экономического коллапса и продолжать различные социальные проекты, включая создание рукотворных подземных рек, которые должны были обеспечить всех ливийцев питьевой водой.

Эти санкции были сняты в 2003 году, после того, как Каддафи признал ответственность за дело Локерби и начал выплаты семьям жертв трагедии.

Иран

В отношении Ирана СБ ООН было принято несколько санкционных пакетов, на основании резолюций СБ ООН 1737, 1747, 1803, 1929 и 2231 с 2006 по 2015 год. Они были связаны с иранской ядерной программой и направлены на недопущение создание Тегераном ядерного оружия. Их отмена увязывалась и увязывается с реализацией положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года, который предусматривает международный контроль за иранским атомом и отказ ИРИ от шагов, направленных на разработку ядерного оружия.

Санкции коснулись важных объектов ядерной отрасли и арестованы счета и компании, связанные с ядерной программой Ирана. Был наложен запрет на любую торговую деятельность Ирана с другими странами, связанную с обогащением урана, других ядерных веществ или технологий.

Запрещен импорт в Иран и экспорт из него тяжелых видов вооружения, включая танки и бронетранспортеры, военные самолеты и вертолеты, артиллерийские орудия большого калибра, боевые корабли, ракеты, ракетные системы и прочее оборудование, связанное с данными видами вооружений. Вводились ограничения на выезд и оборот финансовых средств в отношении конкретных физических и юридических лиц ИРИ.

В то же время США и некоторые страны Запада, которые периодически с 1979 года вводили против Ирана собственные односторонние ограничения и запреты, используя позицию СБ ООН по поводу необходимости оказания на Иран санкционного давления, пошли еще дальше. Например, было принято решение об отключении иранских банков от платежной системы SWIFT.

Самым тяжелым из перечня подобных запретов со стороны США и ЕС стало решение от 11 апреля 2012 года министров иностранных дел государств Евросоюза о запрете на ввоз в европейские страны иранской нефти. В свою очередь Соединенные Штаты начали оказывать давление на иные, не входящие в ЕС страны, с требованием отказаться от закупок иранской нефти. Эта ситуация в определенной степени схожа с тем подходом, который страны G7, США и Евросоюз пытаются применить и в отношении России, но пока без особого успеха.

В 2018 г. США обвинили Тегеран в несоблюдении условий СВПД, в одностороннем порядке вышли из сделки и восстановили жесточайшие санкции против Ирана: под запретом оказались в том числе продажа и передача наличных долларов Ирану, торговля с ним золотом и драгметаллами, сделки в иранских риалах, операции с госдолгом и центральным банком, экспорт из Ирана энергоресурсов и продукции других ключевых для страны секторов — от автомобилестроения до производства ковров.

Переговоры о возобновлении СВПД ведутся с 2021 г., но пока не увенчались успехом; санкции в отношении Ирана продолжают действовать. Они нанесли серьезный ущерб экономике страны, однако, несмотря на это, у Тегерана по-прежнему достаточно ресурсов для того, чтобы не только быть способным продолжать свою ядерную программу, но и финансировать свои прокси и партнеров по т.н. «Оси сопротивления».

В частности, именно Иран по-прежнему остается ведущим спонсором сирийского режима и действующих в Сирии проиранских группировок, ливанской «Хезболлы», а также плеяды проиранских формирований Ирака из т.н. «Хашд Шааби» и др.

Ограничения в отношении Ирана, безусловно, привели к стагнации экономики и на определенном этапе падению уровня жизни, а также препятствуют эффективному экономическому развитию, но существовать и поддерживать экономику на плаву все же позволяют, как и добиваться некоторого экономического роста после значительного падения. Отсюда и продолжение торга Ирана с США по поводу условий отмена санкций вместо уступок под санкционным давлением.

Следует обратить внимание, что, несмотря на жесткие ограничения на импорт иранской нефти другими странами, Тегеран в самые худшие для него периоды мог экспортировать 0,6 млн баррелей нефти в день, что в годовом эквиваленте примерно составляло 30 млн тонн, а это равнялось годовой добыче такой страны, как Азербайджан. Поэтому негативным фактором для Ирана были прежде всего низкие цены на нефть, в период введения подобных ограничений и минимальных объемов отгрузок иранской нефти. В настоящее время цены на нефть позволяют получать гораздо больше прибыли.

Россия

Что касается России, то, исходя из вышеизложенного, становится ясно, что санкции в отношении Москвы не являются одобренными СБ ООН, в отличие от перечисленных государств, поэтому требования США и стран Запада к третьим странам по поводу присоединения к этим ограничениям не имеют под собой какой-то правовой основы.

В отношении Ирана Соединенные Штаты и их союзники вводили дополнительные ограничения, пользуясь в том числе консенсусом в СБ ООН по поводу того, что Тегеран должен быть подвергнут мерам принуждения. То есть в этом случае США посчитали эти действия ООН недостаточными и усилили собственное давление на ИРИ. В отношении же России заручиться решением ООН не получается.

На это прямо указали представители многих столиц исламского мира, выступившие за сохранение связей с Москвой. В частности, премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб заявил: «Что касается санкций против России, мы не поддерживаем эти санкции, как и вообще любые односторонние санкции. Мы признаем только санкции, наложенные Советом Безопасности ООН».

Лига арабских государств в лице генсека организации Ахмеда Абу аль-Гейта в свою очередь подчеркнула, что вопросы санкций — это прерогативы СБ ООН, а не группы стран. Также официальные лица ОАЭ заверили Москву, что не присоединятся к антироссийским санкциям, если только они не будут введены от имени ООН.

Подобную позицию разделяют и в Турции: «Мы считаем, что санкции могут быть законными и значимыми только в том случае, если они будут вводиться под эгидой ООН», — сообщил глава Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Собственно, такой подход лидеров большинства стран исламского мира не позволяет Западу полностью изолировать Россию.

Москва, в свою очередь, несмотря на серьезные экономические проблемы, связанные с ограничениями на импорт товаров и технологий, по-прежнему в состоянии поддерживать российскую экономику. Высокие цены на энергоносители обеспечивают поступления доходов от их экспорта, которые превзошли подобные поступления в период пандемии.

В целом, несмотря на санкции, ущерб от них для российской экономики значительно ниже, чем, например, от предшествующих им антиковидных мер. Россия в состоянии продолжать социальные программы и выплаты и сдерживать безработицу, рост цен и инфляцию, финансировать вооруженные силы и структуры безопасности.

Поэтому, конечно, несмотря на то, что Россия получила беспрецедентное количество ограничений и запретов со стороны Запада, страна пока находит возможности их обойти, ввиду отсутствия обязывающего решения со стороны ООН.

Его отсутствие также серьезно затрудняет странам G7 ввод ценовых ограничений на российскую нефть, так как не может обязать тот же Китай или Индию следовать подобным предписаниям, а любые попытки навязать такое решение создают опасный прецедент и для других нефте- и газодобывающих государств, которые не разделяют западную систему ценностей и смогут подвергнуться подобному давлению в будущем и по иному поводу.