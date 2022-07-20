Основным покупателем черешни из Узбекистана в первом полугодии стала Россия, следует из данных Госкомстата страны.

С начала года туда отправили 12,5 тыс. тонн ягод. В прошлом году на первом месте по закупкам был Казахстан, который в 2022 закупил 7,7 тыс. тонн, за ним следуют Кыргызстан (4,8 тыс. т), Южная Корея (183 тонны), Беларусь (163 тонны) и другие страны. В целом республика поставляла черешню в первом полугодии в 14 государств.

Ранее Госкомстат Узбекистана сообщал, что за пять месяцев экспорт винограда, в том числе сушеного, из страны составил 43 тыс. тонн на общую сумму $43,6 млн. Самый дорогим из экспортируемых плодов оказался сушеный чернослив — по $1,3 за килограмм. За январь-май из страны было отгружено 8,7 тыс. тонн сухофрукта на $11,7 млн.

За границу вывозились и узбекистанские овощи: килограмм помидоров продавался по $0,7 за килограмм (41,4 тыс. тонн за $32,1 млн), лук — по $0,1 (126,1 тыс. тонн за $18,5 млн), капуста — по $ 0,2 (127,8 тыс. тонн за $31,4 млн). При этом объем экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана за январь-май составил 615,7 тыс. тонн и, в стоимостном выражении, достиг $335,1 млн. (темпы увеличения, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составили 15%). За первое пять месяцев 2022 года доля плодоовощной продукции в общем объеме экспорта составила 4 %.

Основные рынки экспорта плодоовощной продукции Узбекистана приходятся на Россию, Казахстан, КНР и Пакистан. С начала года наибольший объем продукции в стоимостном выражении приходился на Россию — 29,8% от всего объема. Туда было отгружено 118,5 тыс. тонн узбекских овощей и фруктов на $99,8 млн.

В Казахстан экспортировано 314 тыс. тонн плодоовощной продукции из Узбекистана на $85,5 млн., в Китай — 47,5 тыс. тонн на $39,9 млн. На три этих страны приходится две трети узбекского экспорта овощей и фруктов.

В 2021 году Узбекистан попал в число крупнейших экспортеров черешни на мировом рынке, заняв пятое место в мире по объемам экспорта этой продукции. За год узбекистанские производители отгрузили в Россию 24,5 тыс. тонн этого вида фруктов. Турция оказалась на втором месте по количеству экспортированной в Россию черешни (23 тыс. тонн ягод), а на третьем месте — Азербайджан (19 тыс. тонн черешни).