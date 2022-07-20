По итогам второй недели июля агентство «Автостат» определило самые продаваемые в России автомобили. Первые две позиции в рейтинге, как и раньше, модели российской Lada. Зато на третьей строчке впервые оказался китайский кроссовер — Chery Tiggo 4, который стал лучшим среди иномарок. По данным исследования, с 11 по 17 июля россияне купили 1250 новых автомобилей Lada Granta, 464 машины Lada Vesta и 282 Chery Tiggo 4.

Также в рейтинге оказались две корейские марки — Kia Rio и Hyundai Creta, чьи показатели продаж за неделю составили 269 и 259 единиц, соответственно. Также в список самых продаваемых попали CheryTiggo 7 PRO (240 штук), Haval Jolion (240 штук), Hyundai Solaris (225 штук), Geely Coolray (213 штук) и Renault Logan (187 штук). Всего, по данным «Автостата», с 11 по 17 июля 2022 года россияне приобрели 7404 новых легковых автомобилей — на 1% больше, чем неделей ранее.

В целом россияне стали покупать больше автомобилей китайских марок, заявил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Моисеев, добавив, что скоро каждая вторая новая машина в России будет из КНР. «Дело еще и в том, что сейчас только ленивый не пошел открывать китайский автомобильный дилерский центр, там сейчас очереди, как на «Пушкинской» в «Макдоналдс», когда он впервые открылся. Скоро каждый второй новый автомобиль, проданный в России, будет китайским», — отмечал он.

Аналитики также отметили, что, по данным аналитиков, сейчас сбываются самые пессимистичные прогнозы по продажам автомобилей в России. Ожидается, что в 2022 году парк авто на гарантии сократится на 1–1,2 млн машин, а продажи могут откатиться к уровню начала 2000-х, говорил основатель Gruzdev-Analyze Александр Груздев. При этом это не значит, что россиянам стоит ждать снижения цен, в том числе и на машины китайских марок, подчеркнул он.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что на закупку китайских автомобилей переключились и российские каршеринговые сервисы. «Яндекс.Драйв» планирует в 2022 году приобрести до 7000 машин из Китая, а «Делимобиль» рассчитывает на агрессивную экспансию за счет китайского автопрома. BelkaCar и «Ситидрайв» также уже предлагают своим пользователям марки китайских брендов, и сейчас это единственная возможность для российского каршеринга обновлять свой парк, писало издание.