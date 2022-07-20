Для семи российских банков — ВТБ, Промсвязьбанка, Новикомбанка, Совкомбанка, ВЭБ.РФ, «ФК Открытие» и «Россия» — в Евросоюзе могут ослабить санкционные ограничения. Это может произойти в целях обеспечения торговли продовольствием и удобрениями в европейских странах, сообщает телеканал TF1 со ссылкой на предложения Еврокомиссии.

Ожидается, что Евросоюз может разрешить разблокирование ряда замороженных фондов или экономических ресурсов, которые принадлежат банкам. Это может произойти после того, как будет установлено, что эти фонды или экономические ресурсы нужны для закупки, импорта или транспортировки продовольственных и сельскохозяйственных продуктов, в том числе удобрений и пшеницы.

«Компетентные власти государства-члена могут разрешить разблокирование некоторых замороженных фондов или экономических ресурсов, принадлежащих банкам, после того как установят, что эти фонды или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственных и продовольственных продуктов, включая пшеницу и удобрения», — сказано в заявлении.

Это предложение 20 июля должно быть согласовано Комитетом постоянных представителей стран ЕС. Если его одобрят, в этот же день его утвердит Совет ЕС, оно будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза. Авторы публикации предположили, на Евросоюз давят представители африканских стран, которые до начала войны импортировали больше половины потребляемой пшеницы из России и Украины.

О том, что Евросоюз намерен разморозить средства некоторых российских банков, чтобы проводить транзакции, связанные с глобальной торговлей продовольствием и удобрениями, писало агентство Reuters. Евросоюз собирается упростить экспорт продовольствия из портов России, обслуживание которых было приостановлено на фоне санкций, сообщалось в публикации.

Ранее Еврокомиссия предложила новый пакет мер для повышения эффективности антироссийских санкций. Сообщалось, что ограничения будут касаться российского золота, химикатов и машиностроения и не затронут экспорт зерна и продовольствия из России. Также новый пакет санкций включает 48 физических лиц, в том числе одного из вице-премьеров российского правительства и несколько региональных лидеров. Новый пакет санкций должен быть доработан постоянными представителями стран Евросоюза на совещании в Брюсселе.