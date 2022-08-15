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В деревне Дилеккая сохранилась древняя триумфальная арка
Античный город Анавазра/Аназарбос расположен в 70 км от Аданы, на территории нынешней деревни Дилеккая. Когда-то он занимал площадь более 4 тыс. гектар. Сейчас здесь можно увидеть недавно отреставрированную триумфальную арку, остатки улицы, театра, акведука и других античных сооружений. Город внесен в предварительный список ЮНЕСКО. #trtнарусском #Анавазра #Турция #триумфальнаяарка #путешествия #древность #арка
арка / Others
15 августа 2022 г.
Истории
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