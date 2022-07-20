Прошедшее без видимых результатов турне президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку продемонстрировало увеличение аппаратного веса координатора Белого дома по вопросам этого региона Бретта Макгерка. Поездку, необходимость которой многие эксперты ставили под сомнение в связи с неоднозначными внешнеполитическими подходами Вашингтона и давлением демократического истеблишмента, называют результатом наработок именного этого бюрократа, несмотря на то что в ее организацию были вовлечены чиновники разного спектра.

Проработав при администрациях Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа, Макгерк получил способность влиять на содержательную часть стратегического видения действующего президента США. Инсайдеры говорят, что координатор Белого дома на сегодняшний день обладает экстраординарной властью, занимаясь формированием информационной картины Байдена, проводя деликатные переговоры с иностранными коллегами и в значительной степени контролируя поток тех сведений, которыми обладают работающие с Ближним Востоком политики.

«В чем он действительно хорош, так это в том, что он позиционирует свои взгляды как единственно жизнеспособные, и он очень искусно преуменьшает значение другой точки зрения», — говорит один из источников Huffington Post.

Однако его образ коммуникации с коллегами нельзя назвать деликатным. Бывшие сослуживцы Макгерка говорят, что у него «резкий стиль». «У него очень специфическая манера поведения и способ запугивания даже очень высокопоставленных собеседников», — пояснил другой инсайдер Huffington Post.

Впрочем, большую часть его нынешнего влияния наблюдатели связывают с обстоятельствами. Так, на первых этапах президентская команда в лице помощника по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и его заместительницы Венди Шерман была занята артикуляцией политики в отношении Китая. Затем исполнительная власть была вынуждена переключиться на войну в Украине.

В этих условиях Сенату потребовалось больше года, чтобы просто подтвердить номинацию Байдена на должность заместителя помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока и Северной Африки. Это место заняла Барбара Лиф.

На протяжении всего срока пребывания Байдена на посту президента Макгерк почти не сталкивался с конкуренцией или реальным критическим взглядом на свою работу. «Из Госдепа выжали сок на высоком уровне, поэтому голос Белого дома окреп», — признают дипломаты.

Защитник террористов

По ряду предположений, Байден разделяет убеждение Макгерка, что власти США не могут настаивать на кардинальном преобразовании Ближнего Востока, и поэтому чаще всего в своей внешнеполитической практике идет на паллиативные меры, которые не результируют в серьезные сдвиги и которые, по большому счету, сводятся к сохранению статуса-кво на фоне кризисных явлений. Именно поэтому действующего президента США часто упрекают в банальном наследовании линии предшественника — Дональда Трампа.

В ходе дискуссий о внутренней политике в администрации Макгерк чаще всего отговаривает своих визави от фундаментального переосмысления позиции США на Ближнем Востоке, обращает внимание один из представителей вашингтонской бюрократии. «Это человек, который тормозит любые изменения, — сказал чиновник. — Он предан старым идеологиям».

Оппоненты регионального куратора называют его «ближневосточным диктатором в Белом доме», однако бывшие коллеги чаще всего характеризуют его более сдержанно, рассуждая о нем как о «наиболее талантливом бюрократе с худшим внешнеполитическим видением».

Макгерк делает ставку на то, что гибкий подход закладывает основу для устойчивой и выгодной региональной политики США. Но именно эта концепция мешает Белому дому провести качественную работу над ошибками.

В 2000-х чиновник был одним из тех, кто активно лоббировал выдвижение Нури аль-Малики на пост премьер-министра Ирака, в то время как прежняя конфигурация власти рухнула в результате американского вмешательства. Принято считать, что возвышение шиитского политика в итоге привело к появлению ИГ. Но и эта проблема не испугала Макгерка. Он с высокого одобрения возглавил усилия по борьбе с радикальной группировкой, получив пост президентского спецпредставителя по борьбе с ИГ.

Интересно, что на фоне борьбы с одними террористами Макгерк выступил сторонником других, став адвокатом интересов террористов ОНС/РПК. На посту спецпредставителя он не только имел прямые контакты с этой организацией, но и получал от нее различные награды, на что не раз обращала внимание Турция. Свою деятельность этом русле бюрократ смог продолжить в эпоху Трампа, а затем и Байдена.

Карьерный рост

Неудивительно, что сейчас Макгерка характеризуют как человека, способного извлекать выгоду из созданных им проблем и умеющего немедленно адаптироваться к настроениям любой администрации.

Расположения демократического истеблишмента бюрократ сумел добиться, создав искусственную фронду Трампу. Имя Макгерка попало в заголовки национальных газет в США после того, как он показательно уведомил коллег об уходе с поста куратора борьбы с ИГ всего за несколько месяцев до того, как он действительно должен был оставить должность.

Чиновник не преминул сослаться на свою «честность» и оппозицию требованию Трампа оптимизировать военное присутствие в Сирии, прекратив помощь террористам ОНС/РПК. Так Макгерк получил «рукопожатный» статус и стал постоянным автором колонок в Washington Post и онлайн-версии канала NBC, а также получил академическую аффилиацию со Стэнфордским университетом и Фондом Карнеги.

Для многих наблюдателей его карьерное долголетие — с учетом партийного конформизма и способности генерировать проблемы из воздуха — является признаком того, что истеблишмент Белого дома переживает очень трудные времена. Консультирующие Белый дом эксперты по внешней политике говорят, что постоянное повышение Макгерка по карьерной лестнице свидетельствует о неспособности Вашингтона выработать сбалансированную и безопасную политику в регионе. Нынешнее сохранение помощи террористам ОНС/ОПК только иллюстрирует этот тезис.

«В этом выдающаяся способность Бретта: создать проблему, чтобы заявить о себе снова и снова как о человеке, который способен решить ее. Он поджег треклятый дом, чтобы потом заявиться с пожарным шлангом», — эмоционально замечает один из отставных чиновников.

Это дает ответ на вопрос, что происходит с ближневосточной стратегией Байдена, но не внушает надежды на то, что американские стратеги в среднесрочной перспективе обретут способность к конструктивной профессиональной рефлексии.