21 июля 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Древняя крепость Анавазра в провинции Адана
Крепость Анавазра расположена в 70 км от Аданы. Ее название происходит от персидского слова «незарба», что означает «непобедимый». Здесь расположены военные казармы, склады с водой и продовольствием и древние церкви, а также трехэтажная башня. Крепость давно заброшена и подъем туда довольно сложный, но с башни можно полюбоваться великолепными видами. #trtнарусском #турция #крепость #анавазр #адана
Древняя крепость Анавазра в провинции Адана / Others
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