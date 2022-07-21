Древняя крепость Анавазра в провинции Адана

Крепость Анавазра расположена в 70 км от Аданы. Ее название происходит от персидского слова «незарба», что означает «непобедимый». Здесь расположены военные казармы, склады с водой и продовольствием и древние церкви, а также трехэтажная башня. Крепость давно заброшена и подъем туда довольно сложный, но с башни можно полюбоваться великолепными видами. #trtнарусском #турция #крепость #анавазр #адана