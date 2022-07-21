Главная особенность проекта АЭС «Аккую» в том, что он позволит Росатому остаться в Турции на десятилетия, заявил глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев. Он прибыл в Мерсин для участия в церемонии заливки первого бетона под энергоблок № 4 АЭС «Аккую».

Заливка первого бетона под энергоблок № 1 состоялась 3 апреля 2018 года, под второй блок — в конце июня 2020 года, строительство блока №3 началось 10 марта 2021 года.

«У этого проекта есть уникальная особенность именно экономического характера. Здесь впервые реализуется проект создания атомной станции в формате B-O-O (Build-Own-Operate - строй-владей-эксплуатируй). То есть в формате, когда мы строим, управляем и владеем будущим атомным блоком. Это значит, что не только на горизонте 10 лет создания здесь атомных генерирующих мощностей, но и на много десятилетий, без всякого преувеличения — до 100 лет, здесь будет присутствовать госкорпорация Росатом как монопольный или мажоритарный собственник атомной станции», — сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что у госкорпорации заключены все юридические договоренности с правительством Турции о покупке части электроэнергии. «То есть создана база для будущей продажи электроэнергии в сеть. И это значит, что у нас будет здесь возможность получать дополнительную прибыль, получать выгоду и вкладывать ее здесь же в другие наши совместные с Турцией проекты», — отметил гендиректор Росатома.

Сооружение АЭС «Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели «строй – владей – эксплуатируй». В межправительственном соглашении России и Турции стоимость киловатта (киловатт-часа) электроэнергии составляет 12,5 цента. 70% объема выработки первого и второго блоков будут продаваться по зафиксированной в соглашении цене, а 30% — на рынке. С третьего и четвертого блоков уже 30% объема будет продаваться по цене 12,5 цента, а 70% — на открытом рынке.

Таким образом, гарантированная цена электроэнергии закреплена в отношении только 50% вырабатываемого объема электроэнергии «Аккую», подчеркнула гендиректор «Аккую нуклеар». Эта цена будет применяться только в течение 15 лет. После выхода на окупаемость через 15 лет с начала коммерческой эксплуатации каждого блока — турецкая сторона будет получать 20% чистой прибыли, отмечает ТАСС.

Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4 800 мегаватт.

Первый блок станции будет введен в эксплуатацию в 2023 году, к 100-летию образования Турецкой Республики. Три оставшихся энергоблока должны начать работу к концу 2026 года. АЭС будет вырабатывать электроэнергию на протяжении 60 лет. Планируется, что атомная электростанция обеспечит 10% потребностей Турции в электроэнергии. После ввода станции в эксплуатацию на ней будут работать 3,5 тысячи человек.

В начале ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турецкая Республика намерена приступить к реализации проектов строительства второй и третьей атомных электростанций. После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным турецкий лидер допустил, что Россия может принять участие в строительстве этих станций.