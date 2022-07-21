В Российском университете спецназа (РУС) в Чечне заявили о готовности тренировать гостей из дружественных стран и принимать туристов, пишут «РИА Новости».

Заместитель руководителя РУС Дмитрий Пилипенко сообщил, что гражданские люди из недружественных стран могут беспрепятственно приезжать в статусе туристов для любой небоевой подготовки. В качестве примеров развлекательных туристических программ Пилипенко предложил полеты в аэротрубе, прыжки с парашютом и катание на багги.

Он отметил, что из-за большой загруженности университета, сейчас не самое подходящее время для разговоров о турпотоке из стран СНГ. Пилипенко также рассказал о предварительном проведении переговоров о сотрудничестве с силовыми подразделениями, в том числе Казахстана и Кыргызстана.

В 2018 году в РУС заявляли о разработке уникального туристический маршрута протяженностью более 500 км, который объединит всю Чечню.

«Мы планируем уникальный траверс вершин Кавказского хребта «Тропой нохчей», который в дальнейшем планируется включить в глобальный республиканский туристический проект, объединяющий всю Чеченскую Республику. <...> Маршрут протяженностью свыше 500 км и с перепадами высот от 70 до 4493 м соединит в себе Грозный, высокогорные селения Нашхой и Галанчож, богатые историческими памятниками долину реки Аргун и высокогорное озеро Кезеной-Ам», — указывали в РУС.

При этом в 2018 году Российский университет спецназа в Гудермесе впервые принял группу иностранных туристов — они приехали из Китая.

«Туристы из Китая — первые иностранные туристы для Российского университета спецназа. Туристическая программа включает в себя стрельбу из различных видов спортивного оружия, полеты в аэродинамической трубе, багги-туры. Проживание и питание также включено в пакет услуг», — отмечали тогда в пресс-службе РУС.

Багги-тур представляет собой 60-километровый маршрут по приграничным горным районам на чеченских вездеходах «Чаборз», разработанных в Российском университете спецназа. Для поездки отобраны самые красивые, заповедные места республики, которые до недавнего времени оставались закрытыми для посещения.

Российский университет спецназа построен на территории более 450 га в городе Гудермес и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов.