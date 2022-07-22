Во дворце Долмабахче в Стамбуле 22 июля состоится церемония подписания соглашения по зерновому коридору, который позволит организовать экспорт продовольственных товаров из черноморских портов Украины и России.

Документ по поставкам зерна будет подписан в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша с участием делегаций России и Украины.

Подписание документа намечено на 16.30 по местному времени.

Из-за войны России с Украиной в черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, считают эксперты. ООН предупреждает об опасности голода в некоторых странах, особенно в Африке, которые в значительной мере зависят от импорта украинского зерна.

13 июля Турция добилась проведения переговоров между Украиной и Россией при участии ООН по восстановлению морского зернового экспорта. Спорт договорились о прекращении огня «в пределах географических границ» и частичном разминировании для обеспечения безопасности маршрутов. Министр нацбезопасности Турции Хулуси Акар заявил о достижении подвижек в вопросе создания в Стамбуле Координационного центра, в котором будут находится представителей всех четырех сторон.

«Наша страна, пользующаяся доверием всех заинтересованных сторон, обеспечит необходимую координацию для здорового выполнения процесса с межведомственным подходом. Мы продолжаем наши интенсивные усилия, чтобы положить конец этому деликатному процессу, который имеет решающее значение с точки зрения глобальной продовольственной безопасности», - отмечал 20 июля Реджеп Тайип Эрдоган.

Предварительно ожидается, что в соглашении, заключенном между Россией, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле, оговариваются безопасные коридоры для судов с украинским зерном, по которым они проследуют из Черного моря в международные воды. Полное разминирование портов в соглашении не предусматривается.

По данным Cumhuriyet, стамбульское соглашение предусматривает досмотр сухогрузов в пунктах, которые будут созданы Турцией при участии России. ВМС Турции в рамках договоренностей будут выполнять роль посредника, а ООН — контролировать процесс экспорта.

Украина сможет быстро возобновить экспорт, заявил в четверг заместитель министра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий. Он сообщил, выступая на украинском телевидении, что три порта «большой Одессы» готовы начать работу в ближайшие недели в случае, «если будут надлежащие гарантии безопасности».

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Украина уже согласилась частично разминировать порты и подходы к ним на Черном море для вывоза зерна. Оценки того, сколько продовольствия не может вывезти Украина, разнятся. Так, оценка Владимира Путина — около 5 млн т зерна. Президент Украины Владимир Зеленский в июне говорил, что в стране заблокировано около 25 млн т зерна, а к осени этот объем может вырасти до 75 млн т. Reuters оценивает объем застрявшего на Украине зерна в 20 млн тонн.