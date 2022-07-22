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Российская делегация прибыла в Стамбул для решения зернового вопроса
Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла в Стамбул для участия в подписании соглашения по зерну. Церемония подписания пройдет при посредничестве Турции и ООН во дворце Долмабахче. Украинскую делегацию представляет министр инфраструктуры Александр Кубраков. #trtнарусском #зерно #Украина #Россия
Российская делегация прибыла в Стамбул для решения зернового вопроса / Others
22 июля 2022 г.
Истории
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