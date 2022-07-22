Российская делегация прибыла в Стамбул для решения зернового вопроса

Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла в Стамбул для участия в подписании соглашения по зерну. Церемония подписания пройдет при посредничестве Турции и ООН во дворце Долмабахче. Украинскую делегацию представляет министр инфраструктуры Александр Кубраков. #trtнарусском #зерно #Украина #Россия