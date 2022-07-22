Крупнейшими покупателями российской рыбной продукции за первые пять месяцев текущего года оказались Южная Корея и Китай, сообщает журнал «Компания» со ссылкой на партнера практики АПК «НЭО-Центр» Инну Гольфанд.

Как рассказала Гольфанд, на первом месте по экспортным отправкам рыбной продукции из России в 2022 году по-прежнему оказалась Южная Корея. Она вытеснила с первой строчки Китай годом ранее, когда порты этой страны закрылись для российской рыбы из-за пандемии коронавируса. С начала текущего года на Республику Корея пришлось более 50% общего российского рыбного экспорта, а на КНР — около 25%. Однако к концу года география экспорта может измениться из-за постепенного снятия запретов и восстановления экспорта рыбы в Китай, подчеркнула эксперт.

При этом около половины экспорта рыбной продукции из России в Южную Корею в 2022 году обеспечивли шесть компаний-экспортеров. Крупнейшим из них стала ГК «Норебо» (около 22% от экспорта в Корею), которая экспортировала преимущественно минтай, а также треску, палтус, сардину и скумбрию.

Также в список крупнейших экспортеров рыбы из России попали ООО «Русская рыбопромышленная компания» Глеба Франка (весной снизил свое участие в компании до 29,9%) и АО «Океанрыбфлот» (Игорь Евтушок и сенатор от Камчатки Валерий Пономарев) с долями в 10% и 7%. Еще по 3% экспортируют в Корею ПАО «Преображенская база Тралового флота» Александра Верховского, ООО «Поронай» (также с участием Верховского и Ефима Малкина) и ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» Ларисы Белобровой и Сергея Передерия.

В Китай в 2022 году больше всего рыбы поставило АО «Океанрыбфлот» (около 17% от объема российского экспорта в КНР), на втором месте оказалась ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (12%), а на третьем — ООО «Русская рыбопромышленная компания» (10%).

В начале июня российский МИД запретил японцам рыбачить у Курильских островов. Ранее рыбалка была разрешена по соглашению 1998 года, однако в Токио, по выражению российского внешнеполитического ведомства, сейчас взяли «линию на «заморозку» полагающихся по соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области». Эта выплата является «неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности», заявили в МИД, поэтому в российском ведомстве «в сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств».