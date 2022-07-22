С началом войны против Украины Дмитрий Медведев превратился в главного медийного «ястреба» внутри российской власти. Открытые призывы к уничтожению украинской государственности и идентичности, признание в ненависти к Западу, констатация приближающегося Апокалипсиса, личные угрозы в адрес иностранных политиков — все это он, человек, который еще десять лет назад был надеждой российской либеральной общественности на позитивные изменения в стране.

От войны в Южной Осетии к «перезагрузке» с США

Сейчас это уже успело позабыться, но было время, когда Дмитрий Медведев был президентом России. Конечно, в некотором смысле номинальным. Тем не менее, с учетом того, какими полномочиями Конституция РФ наделяет ее президента, именно Медведев с 2008 по 2012 год обладал немалыми возможностями и даже распоряжался «ядерным чемоданом» страны.

Выдвижение в президенты Медведева вместо Путина произошло уже после того, как последний произнес свою Мюнхенскую речь, которая стала первым объявлением постсоветской Россией холодной войны Западу. Появление в Кремле нового лица многие восприняли с надеждой на изменение этого тренда. Вот что в частности тогда писали о Медведеве ведущие СМИ Германии, в которой Путин произнес свою конфронтационную речь.

«Когда Путин вчера объявил, кого он видит следующим президентом России, по всем европейским столицам наверняка пронесся вздох облегчения. Дмитрий Медведев считается либеральным прагматиком. Если бы Путин предпочел его конкурента «ястреба» Сергея Иванова, то Западу пришлось бы настраиваться на продолжение агрессивного курса Москвы. Кандидатура Медведева позволяет хотя бы надеяться, что ситуация не станет еще хуже» (Die Welt).

«Дмитрий Медведев — давний соратник Путина. Но он явно выпадает из круга «ястребов» и сторонников жесткого курса, попавших в Кремль из спецслужб и прочих силовых структур. Мягкие манеры делают Медведева скорее антиподом правящих в России элит» (Tageszeitung).

«Он на 5 лет моложе, чем был Путин, когда сам въезжал в Кремль. Он юрист, как и Путин, но в КГБ не служил и в качестве «ястреба» себя не проявил. Западные политики ценят его как надежного партнера, в России он хорошо зарекомендовал себя в качестве модернизатора» (Süddeutsche Zeitung).

Впрочем, уже передавая полномочия избранному президенту Медведеву, сам Путин дал понять Западу, что не стоит строить иллюзий относительно его преемника. «...он в хорошем смысле такой же русский националист, как и я», — сказал Путин, добавив, что Медведев будет «самым активным образом отстаивать интересы России на международной арене».

В свою очередь довольно скоро и сам Медведев продемонстрировал свое понимание как «интересов России на международной арене», так и «русского национализма в хорошем смысле». Речь о войне в Южной Осетии в августе 2008 года, с которой он практически начал свое президентство и которая показала, что воспринимать его как «голубя мира» не стоит.

Впрочем, эта война не помешала тогдашнему президенту США Бараку Обаме почти сразу после нее начать политику «перезагрузки» отношений с Россией, которую он объявил состоявшейся уже в 2011 году на саммите Большой восьмерки. И с учетом этого Дмитрий Медведев и вправду стал выглядеть как президент России, оправдавший надежды Запада. Не меньшие надежды на него возлагали и в самой России т.н. «сислибы», то есть системные либералы, надеявшиеся, что если он останется на второй срок, улучшение отношений с Западом во внешней политике разовьется в новую вестернизацию в политике внутренней.

Разбушевавшийся «голубь»

Однако в тот момент, когда все надеявшиеся на Медведева ожидали, что он выдвинет свою кандидатуру в президенты на второй срок, на съезде «Единой России» он выдвинул кандидатом в президенты Владимира Путина. Можно гадать о том, почему это произошло, однако, факт остается фактом — Дмитрий Медведев оказался не преемником Владимира Путина, а его техническим пересменщиком в условиях, когда российское общество еще не было готово к поправкам в Конституцию, принятым в 2020 году и обеспечившим ему нахождение у власти.

«Второе пришествие» Владимира Путина в Кремль определило траекторию как внутренней, так и внешней политики страны. Началось все с массовых акций протеста тех, кто рассчитывал на движение России в противоположном направлении. В России эти протесты в силу их «соевого» характера оказались безуспешными. Но уже через год после этого аналогичные протесты против союзника Путина Януковича обрели плоть и кровь в виде Майдана, закончившегося Революцией Достоинства.

Впрочем, вплоть до 24 февраля 2022 года находились уповавшие на то, что в России произойдет некий «трансфер» власти, под который произойдет новая «перезагрузка» в отношениях с Западом. И несмотря на очевидную нелепость подобных надежд, именно Дмитрий Медведев фигурировал в таких рассуждениях в качестве лица, с которым могут быть связаны как новая «перезагрузка», так и долгожданный «трансфер».

Одним из поводов для этих иллюзорных надежд вопреки всякой логике стала статья «Америка 2.0. После выборов», написанная Медведевым в начале 2021 года в связи с поражением Дональда Трампа и победой Джо Байдена.

Возможно, обманчивое впечатление произвели как его общие рассуждения с позиций приверженности демократии, так и его заявления о том, что Россия «готова к работе с любым президентом США, готова к восстановлению сотрудничества в самых разных областях».

Однако обманчивость эта была из серии «ах обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад». Ведь красной линией даже через эту статью проходит не желание «перезагрузки» с США, а критика ее выборной и политической системы с недвусмысленным пожеланием ей «не совать нос в чужие дела», но заниматься своими проблемами.

Несколько иначе выглядела статья «Шесть уроков одной пандемии», написанная Дмитрием Медведевым уже в конце 2021 года. Как несложно догадаться, она была посвящена уже ковиду, и в каком-то смысле могла рассматриваться как попытка вписаться в глобальную повестку, под эгидой которой могла бы быть инициирована новая «перезагрузка». В этой статье Медведев выступил в амплуа эдакого глобалиста, рассуждающего о том, что «не может быть обособленного иммунитета в отдельно взятой стране.

Возможен только коллективный иммунитет глобального масштаба, достигать которого нужно сообща». Исходя из этого, он подверг критике «пещерную логику» «национального эгоизма» стран, временно закрывшихся во время пандемии ковида. А усиливая впечатление о нем как о глобалисте, Медведев даже призвал наделить Всемирную Организацию Здравоохранения дополнительными полномочиями, ограничив права национальных государств на самостоятельную эпидемиологическую политику.

Надо отметить, что в тот момент это была не единственная попытка со стороны российского истеблишмента обыгрывать глобальную повестку, ассоциирующуюся с американской Демпартией. Из той же серии были телодвижения Кремля по участию России в Парижском соглашении по ограничению выбросов в окружающую среду, из которого США вышли после победы Трампа, но в которое вернулись после победы Байдена.

Кремль пытался активно использовать эту тему, в частности на фоне встречи Путина и Байдена в июне 2021 года, всячески давая понять, что Россия готова активно участвовать в реализации глобальной экоповестки евро-американского истеблишмента.

Однако, как уже достоверно известно сегодня, все это время Кремлем велась активная подготовка к полномасштабной войне против Украины, о которой не мог не знать не только Владимир Путин, но и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Есть версия, согласно которой, в условиях окончательной победы в российском истеблишменте «ястребов», Дмитрий Медведев пытается таким образом защититься от подозрений в неблагонадежности и обрести поддержку россиян.