ПОЛИТИКА
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Украинские медики продолжают работать, несмотря на угрозу жизни
Родильное отделение в украинском Харькове продолжает работать в тяжелых условиях. Российские войска обстреливают город и область практически каждый день. В то время, как некоторые эксперты опасаются, что город может стать «вторым Мариуполем», медики продолжают выполнять свою работу. #trtнарусском #Харьков #Украина #медики
Украинские медики продолжают работать, несмотря на угрозу жизни / Others
25 июля 2022 г.
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