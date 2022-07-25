Украинские медики продолжают работать, несмотря на угрозу жизни

Родильное отделение в украинском Харькове продолжает работать в тяжелых условиях. Российские войска обстреливают город и область практически каждый день. В то время, как некоторые эксперты опасаются, что город может стать «вторым Мариуполем», медики продолжают выполнять свою работу. #trtнарусском #Харьков #Украина #медики