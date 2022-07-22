Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же, зеркальное соглашения позже подписали представители Турции, ООН и России. Церемонии подписания документов состоялись в Стамбуле во дворце Долмабахче в присутствии президента Турции Реджепа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша

От имени Турции подпись под документом под названием «Инициатива безопасной транспортировки зерна и продовольственной продукции из портов Украины» поставил министр национальной безопасности Хулуси Акар. От имени России документ подписал министр обороны Сергей Шойгу, от Украины — министр инфраструктуры Александр Кубраков, ООН — Антониу Гутерриш.

К участникам церемонии обратились генсек ООН и президент Турции.

В состав турецкой делегации, присутствовавшей на церемонии, вошли: глава МИД Мевлют Чавушоглу, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и другие официальные лица.

Коридор для перевозки по Черному морю зерновых и сельхозпродукции начнет функционировать в ближайшие дни, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии подписания соглашения. По его словам, соглашение внесет вклад в устранение угрозы голода для миллиардов людей в мире.

«Мы гордимся тем, что можем быть полезны в реализации инициативы, которая сыграет ключевую роль в решении глобального продовольственного кризиса <...> При помощи того, о чем мы сегодня договариваемся <...> вместе мы внесем вклад в предотвращение угрозы голода для миллиардов людей по всему миру», — сказал Эрдоган.

Президент Турции поблагодарил руководство России и Украины за вклад в решение проблемы вывоза зерна.

«Хочу использовать эту возможность, чтобы поблагодарить его превосходительство президента [Украины Владимира] Зеленского и его превосходительство президента [России Владимира] Путина за их лидерство», — сказал Эрдоган. Он также заявил, что Турция гордится тем, что играет ключевую роль в инициативе, направленной на разрешение мирового продовольственного кризиса.

«Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился как можно скорее. Мы все знаем, что от справедливого мира не будет проигравших», — отметил президент Турции.

«Соглашение, подписанное сегодня Украиной, Российской Федерацией и Турцией под эгидой ЕС, открывает путь для коммерческого экспорта продовольствия из Украины в Черное море. Это поможет избежать катастрофы с нехваткой продовольствия для миллионов людей по всему миру. Это маяк надежды, возможностей и облегчения», — написал генсек ООН.

Для контроля за соблюдением соглашений в Стамбуле будет создан четырехсторонний координционный центр, который, по словам Гутерриша, заработает «максимум» через две недели.

По словам Шойгу, подписанный меморандум предполагает подключение ООН по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки. Второй подписанный документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции их черноморских портов, отметил он.

Источник «РИА Новости» в ООН рассказал, что соглашение предусматривает следующие пункты:

— ООН, Турция и Украина будут отслеживать погрузку зерна на корабли, везущие продукцию на экспорт;

— при нарушении условий прохода судов в Черном море стороны будут проверять соблюдение гарантий безопасности;

— все торговые суда в рамках сделки будут проверять в гаванях, определенных Анкарой, при прохождении пролива;

— ООН будет побуждать частных игроков и власти содействовать экспорту продуктов и удобрений из России, так как это не объект санкций;

— Россия и ООН создадут механизм обмена информацией по экспорту продуктов и удобрений через постоянное представительство страны при организации.

Из-за войны России с Украиной в черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, считают эксперты. ООН предупреждает об опасности голода в некоторых странах, особенно в Африке, которые в значительной мере зависят от импорта украинского зерна.

13 июля Турция добилась проведения переговоров между Украиной и Россией при участии ООН по восстановлению морского зернового экспорта. Стороны договорились о прекращении огня «в пределах географических границ» и частичном разминировании для обеспечения безопасности маршрутов. Министр нацбезопасности Турции Хулуси Акар заявил о достижении подвижек в вопросе создания в Стамбуле Координационного центра, в котором будут находиться представители всех четырех сторон.

«Наша страна, пользующаяся доверием всех заинтересованных сторон, обеспечит необходимую координацию для здорового выполнения процесса с межведомственным подходом», - отмечал 20 июля Реджеп Тайип Эрдоган.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Украина уже согласилась частично разминировать порты и подходы к ним на Черном море для вывоза зерна. Оценки того, сколько продовольствия не может вывезти Украина, разнятся. Так, оценка Владимира Путина — около 5 млн т зерна. Президент Украины Владимир Зеленский в июне говорил, что в стране заблокировано около 25 млн т зерна, а к осени этот объем может вырасти до 75 млн т. Reuters оценивает объем застрявшего на Украине зерна в 20 млн тонн.