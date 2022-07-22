На пляжах Туапсе призывают поддержать вторжение в Украину

Отдыхающих в Туапсе через громкоговорители призывают помнить о российских военнослужащих в Украине, после чего звучит патриотическая музыка. Местные власти заявили, что таким способом администрация курортов и их гости выражают свою поддержку солдатам и офицерам Вооруженных сил России. На данный момент в акции участвуют пляжи, пансионаты, аквапарки и торговые комплексы. #trtнарусском #поддержка #пляж #патриотизм