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На пляжах Туапсе призывают поддержать вторжение в Украину
Отдыхающих в Туапсе через громкоговорители призывают помнить о российских военнослужащих в Украине, после чего звучит патриотическая музыка. Местные власти заявили, что таким способом администрация курортов и их гости выражают свою поддержку солдатам и офицерам Вооруженных сил России. На данный момент в акции участвуют пляжи, пансионаты, аквапарки и торговые комплексы. #trtнарусском #поддержка #пляж #патриотизм
На пляжах Туапсе призывают поддержать вторжение в Украину / Others
22 июля 2022 г.
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