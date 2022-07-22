ПОЛИТИКА
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Спасение белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки
20 июля в поселок Диксон на севере Красноярского края пришла молодая белая медведица, у которой в пасти застряла банка из-под сгущенки. Она «обратилась» к людям за помощью, не сумев освободиться своими силами. Местные жители пытались спасти животное, но не смогли. На подмогу прилетели ветеринары из Москвы. Им удалось обездвижить медведицу и достать банку. #trtнарусском #Россия #медведь #Диксон #Красноярск
Спасение белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки / Others
22 июля 2022 г.
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