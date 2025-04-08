Евросоюз активно переключает внимание на Индийский субконтинент и Центральную Азию, стремясь диверсифицировать свои торговые связи и уменьшить зависимость от США и Китая, пишет Financial Times (FT).

Еще до введения разрушительных тарифов Трампа ЕС начал прорабатывать индийское направление. 28 февраля дипломаты Еврокомиссии посетили Дели, чтобы ускорить заключение всеобъемлющего торгового соглашения с Индией. Как пишет FT, договор хотят подписать до конца года.

Несколько дней спустя индийские чиновники вернулись в Брюссель для дальнейших переговоров. Этот дипломатический порыв подчеркивает значительные изменения в глобальном экономическом ландшафте, с движением экономической силы в сторону Индо-Тихоокеанского региона, который теперь контролирует более 60% мирового ВВП и половину мировой торговли.

За последнее десятилетие торговля товарами между ЕС и Индией увеличилась почти на 90%. Торговля услугами между ЕС и Индией достигла 59,7 млрд евро в 2023 году по сравнению с 30,4 млрд евро в 2020 году.

Конечно, полноценно ни Индия, ни любая другая страна Азии (кроме разве что Китая) не сможет заменить торговлю с США.

Но не только Индия привлекает внимание ЕС. В этом контексте также возрастает важность Центральной Азии. Первый саммит ЕС и стран региона, который прошел в Самарканде 4 апреля, сосредоточил внимание на взаимном расширении экономических связей. В частности, Брюссель ищет новые пути для укрепления партнерства с Узбекистаном, особенно в области энергетики, критически важных сырьевых материалов и инфраструктуры.

Для Центральной Азии, в свою очередь, важен доступ к европейским рынкам, что будет возможным при развитии транспортных коридоров, таких как Транскаспийский транспортный коридор. ЕС уже объявил о намерении инвестировать в этот маршрут через свою инициативу Global Gateway.

Помимо Индии Евросоюз заинтересован и в рынке Индонезии. Маккасарский пролив, проходящий между индонезийскими островами Борнео и Сулавеси, может стать важной частью нового экономического маршрута, соединяющего эти динамичные регионы с Европой. Его значение растет, поскольку он предоставляет альтернативу перегруженному Малаккскому проливу и укрепляет позиции Индонезии как ключевого экономического игрока с ВВП в $1,3 трлн.



