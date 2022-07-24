ПОЛИТИКА
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В Стокгольме сторонники террористов из РПК/ОНС вышли на протест
Группа сторонников террористических организаций РПК/ОНС вышли на демонстрацию в Стокгольме. Они протестовали против недавнего меморандума НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией, а также скандировали лозунги против Шведского разведывательного управления (SEPO), которое в своем заявлении предложило запретить РПК/ОНС в Швеции. #Швеция #террористы #демонстрация
В Стокгольме сторонники террористов из РПК/ОНС вышли на протест / Others
24 июля 2022 г.
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