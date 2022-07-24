В Стокгольме сторонники террористов из РПК/ОНС вышли на протест

Группа сторонников террористических организаций РПК/ОНС вышли на демонстрацию в Стокгольме. Они протестовали против недавнего меморандума НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией, а также скандировали лозунги против Шведского разведывательного управления (SEPO), которое в своем заявлении предложило запретить РПК/ОНС в Швеции. #Швеция #террористы #демонстрация