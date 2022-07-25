Шоковая терапия

Уже на следующий день после начала войны, 25 февраля, Министерство образования Украины рекомендовало временно прекратить учебный процесс и объявило двухнедельные каникулы. Теоретически за это время планировалось выработать какую-то методологию, как действовать в военное время, и понять, надолго ли все затянется.

Но это не могло решить проблему, так как изначально дети оказались в разных условиях. Начиная с 24 февраля часть детей уже стояли на границе с Евросоюзом, часть оказались в российской оккупации, часть под обстрелами, часть стали внутренними беженцами, а для кого-то условия проживания существенно не изменились.

В таких же условиях оказались и учителя. Многие образовательные учреждения превратились в гуманитарные штабы, пункты укрытия или временного проживания тех, кто лишился жилья. Ряд школ попали под обстрел и были разрушены.

В начале марта Минобразования попыталось возобновить учебу — очно там, где это возможно, а где невозможно — перейти на индивидуальное или дистанционное обучение, благо уже был опыт, полученный во время коронавирусной пандемии. Формат обучения нужно было согласовывать с военно-гражданскими администрациями и местными органами власти.

Учащиеся — внутренние переселенцы получили право продолжить дистанционное обучение в школах по месту временного проживания. Студенты из зоны боевых действий смогли продолжить онлайн-обучение в вузах на «мирной» территории с последующим перезачетом результатов в «родном» вузе.

Тесты и экзамены

28 февраля появился указ об освобождении учеников начальной (4 класс) и базовой (9 класс) школ от прохождении Государственной итоговой аттестации.

Одновременно пришлось решать проблему с прохождением ВНО (внешнего независимого оценивания) — общего теста, дающего право на поступление в вузы. Минобразования приняло непростое решение — все экзамены, связанные с получением высшего образования (вступительные тесты на бакалаврат) заменить общим Национальным мультипредметным тестом, без права выбора предметов.

Для магистратуры предусмотрен упрощенный магистерский тест, для колледжей — творческий конкурс. Но пройти эти тесты можно только очно во временных экзаменационных центрах (в том числе и за границей).

Учителя под защитой

Учителя тоже оказались в сложных условиях, поэтому на период действия правового статуса военного положения было запрещено отправлять их в принудительный отпуск за свой счет или увольнять.

Кроме того, на время военного положения с директорами учебных заведений будут продолжены трудовые договора без проведения конкурса — но не дольше чем на 6 месяцев после приостановления или отмены военного положения.

Тем учителям на оккупированных территориях, которые отказались сотрудничать с оккупационными администрациями, Кабмин предусмотрел финансовую поддержку. Однако воспользоваться ею весьма проблематично там, где не работают терминалы украинских банков.

А вот коллаборантам грозит уголовное преследование со всеми вытекающими профессиональными последствиями.

Оккупированные территории

Хуже всего пришлось детям в регионах, занятых российскими войсками после 24 февраля (часть Харьковской, Херсонской, Черниговской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей).

В середине марта Минобразования Украины попыталось возобновить дистанционное обучение, но безуспешно: препятствием стали не только технические проблемы, но и огромный отток детей в эвакуацию.

В Херсонской и Запорожской областях россияне при первой возможности попытались начать «денацификацию системы образования». Были завезены «правильные» учебники, объявлено о переходе на русский язык и начата операция по «перевербовке» местных учителей.

Но эти планы потерпели оглушительный крах. Учителя и директора школ, несмотря на запугивания и угрозы увольнений, отказывались сотрудничать с российскими администрациями. В конечном итоге пришлось заманивать российских преподавателей из глубинки и Крыма «в командировки» под обещание повышенных зарплат — до 8 тысяч рублей в день. По этому поводу глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил двойные суточные оклады «командированным» работникам, занятым «восстановлением новых территорий».

В результате «денацификация» привела к тому, что на территориях Украины, ранее считавшихся «пророссийскими» (Одесская и Николаевская области), школы вовсе отказались от преподавания русского языка и литературы.

Минобразования попыталось разработать механизм получения бумажных аттестатов абитуриентами оккупированных территорий. Но для этого необходимо попасть в пункты выдачи на подконтрольной Украине территории, что сопряжено с риском для жизни.

Даже на первоначальном этапе — подачи заявления и создания электронного кабинета выпускника — возникают сложности. Ведь россияне заблокировали доступ к украинским средствам связи — как мобильной, так и интернету.

Обучение за границей

Уже 4 марта была издана Директива временной защиты ЕС, в рамках которой украинские беженцы, получившие соответствующий статус сроком на 1 год, могут продолжить образование в местных учебных заведениях.

По решению Совета министров Евросоюза часть средств фондов ЕС перераспределили на различные образовательные программы как для детей-беженцев, так и для временно перемещенных учеников в пределах Украины. Всемирный банк выделил почти 89 млн долларов на выплату академических и социальных стипендий для студентов, оставшихся в Украине.

Государства, принявшие украинских беженцев, приложили максимум усилий, чтобы дети смогли адаптироваться в новых учебных заведениях. К примеру, в Польше украинские студенты получили право на бесплатное обучение в государственных вузах и могут претендовать на стипендию и студенческий кредит.

В Германии украинские студенты могут получить государственную стипендию в виде беспроцентного кредита на 20 лет (до 861 евро в месяц), с правом подработки (до 300 евро в месяц).

Но многие ученики параллельно продолжили дистанционно учиться по украинской программе, что дало возможность «закрыть» учебный 2022 год. Для этого Минобразования внедрило ряд лицензированных дистанционных образовательных платформ.

Свои украинские аттестаты ученики смогут получить в украинских консульствах в стране пребывания. А мультитесты можно сдать в специальных центрах.

Учителя-беженцы, в свою очередь, получили возможность преподавать и за рубежом на украинском языке.

А что с 1 сентября?

Судя по всему, не факт, что новый учебный год начнется традиционно 1 сентября. Ради экономии тепла зимой ученики могут снова «сесть за парту» и в августе. Минобразования настаивает на очном образовании, но при наличии в школах бомбоубежищ.

Родители категорически с этим не согласились, поэтому де-факто решать вопросы с формой обучения (очная или дистанционная) будут на месте — и школа, и органы власти. Это же касается и вопроса количества учеников в одном классе (раньше был лимит 24 ребенка в начальной школе и 30 — в средних и старших классах).

А вот проблему с учебниками еще придется решать. На новые бумажные в бюджете нет денег, многие учебники устарели, а для использования электронных учебников нужны гаджеты, которых нет у многих учеников.

Как итог: учебный 2022 год, проходящий в экстремально трагических условиях, стал огромным испытанием для украинской власти. Но отрицательный опыт — тоже опыт, которого, правда, лучше бы было не иметь.