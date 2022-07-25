Первая леди Турции Эмине Эрдоган получила ежегодную награду Всемирного банка в области климата и развития, пишет Daily Sabah. Церемония награждения прошла в гостевом доме президентской резиденции в Анкаре.

«Я принимаю эту важную награду от лица всех любителей природы, которые объединяются для построения прекрасного будущего для наших детей», — заявила первая леди в ходе церемонии.

Она напомнила, что изменение климата перестало быть только экологической проблемой и стало глобальным кризисом, который влияет на развитие и благосостояние стран и угрожает будущему. «Мы находимся в критической точке борьбы против изменений климата. Турция подходит к этому кризису, осознавая, что Земля — это наш общий дом», — подчеркнула Эмине Эрдоган.

В ответ глава отделения Всемирного банка в Турции Аугусте Тано Коаме назвал ее «чемпионом в борьбе с изменением климата».

Эмине Эрдоган сказала, что Всемирный банк проложил дорогу для борьбы с изменением климата для стран с помощью своего плана действий на 2021-2025 годы. Первая леди заявила, что она и ее сторонники «с нетерпением ждут» возможности начать работу над новыми проектами вместе со Всемирным банком, в том числе в области сохранения турецких лесов и морей, борьбы с наводнениями и внедрения устойчивого развития в сельское хозяйство. Она также выразила благодарность банку за подготовку «Доклада о климате и развитии Турции». В нем сообщалось, что страна сможет сэкономить $146 млрд в ближайшие 20 лет, если предпримет действия к тому, чтоб побороть изменяющийся климат.

Первая леди Турции запустила проект Zero Waste («Без мусора») в 2017 году, эту инициативу поддержало Министерство охраны окружающей среды, городского планирования и изменений климата. Представители проекта борются с загрязнением окружающей среды, в том числе с помощью переработки отходов. Эта инициатива затрагивает всех, от крупных бизнес-корпораций до отдельных домохозяйств, и она призвана, помимо прочего, сэкономить миллиарды лир для страны при помощи изменения принципов производства и утилизации. С момента запуска Zero Waste в Турции удалось вернуть в бюджет $1,8 млрд, а также спасти 265 млн деревьев и предотвратить выброс 3 млн галлонов парникового газа в атмосферу.

В прошлом году этот проект получил награду от программы развития ООН, а в 2019 был включен Организацией экономического сотрудничества и развития в список перспективных инициатив. Недавно проект также отметила Парламентская ассамблея Средиземноморья. Эмине Эрдоган назвала это знаком того, что Турция является важной частью этого региона и, кроме того, «едва ли не больше всех остальных пострадала от изменений климата».

Тогда, в ходе церемонии награждения первая леди отметила, что борьба с этой проблемой является комплексной и требует трансформации многих областей экономики — от транспорта до производства, сельского хозяйства и здравоохранения.