Израильская армия будет формировать и готовить вооруженные отряды еврейских поселенцев для «охраны» Иерусалима, сообщает PalInfo. По договоренностям между армией, израильским муниципалитетом и поселенческими группами, формируемые отряды будут «обеспечивать безопасность».

Вооруженных поселенцев наделят правом вмешиваться в «конфликтные ситуации» до приезда спецслужб. По мнению властей Палестины, речь фактически идет о создании бандформирований против арабского населения.

Пресс-секретарь ХАМАС Абдель Латиф Кану резко осудил это намерение и назвал его «организованным преступным шагом против палестинского народа». Он заявил, что поведение Израиля можно считать «лицензией на атаку всего палестинского в Иерусалиме и на Западном берегу». Таким решением «оккупанты поощряют поселенцев» на совершение самых страшных преступлений против палестинцев при полной защите сионистских властей и силовых служб, считает спикер ХАМАС.

В мае Организация исламского сотрудничества выступила против инициативы Израиля по сносу палестинских деревень и незаконной постройки на их месте новых. В письменном заявлении организация осудила «планы Израиля построить 4 тыс. новых зданий на оккупированных палестинских землях и снести 12 палестинских деревень в районе Ятта на юге провинции Халил». В нем также говорится, что израильская «колониальная политика» представляет собой «вопиющую агрессию» против палестинских прав и является «очевидным нарушением» международных законов и постановлений. Министерство иностранных дел Кувейта также осудило эти планы израильских властей.

Ранее TRT на русском писал о том, что израильская полиция установила дополнительные контрольно-пропускные пункты накануне Ночи Могущества (Лейлят уль-Кадр), когда около 250 тыс. мусульман из других городов Палестины и мира приехали помолиться в мечети Аль-Акса. Тогда верующие провели на КПП несколько часов, прежде чем попасть на таравих-намаз в святыню.