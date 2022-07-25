ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Первая леди Турции обратилась к миру с призывом остановить войну в Украине
Супруга президента Турции Эмине Эрдоган записала видеообращение ко II саммиту жен лидеров государств «Украина и мир: будущее, которое мы строим вместе», который состоялся в Киеве. Первая леди Турции рассказала о том, что она и ее страна делает для украинских беженцев в Турции и за ее пределами. #trtнарусском #Турция #Украина #ЭминеЭрдоган
Первая леди Турции обратилась к миру с призывом остановить войну в Украине / Others
25 июля 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us