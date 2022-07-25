Первая леди Турции обратилась к миру с призывом остановить войну в Украине

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган записала видеообращение ко II саммиту жен лидеров государств «Украина и мир: будущее, которое мы строим вместе», который состоялся в Киеве. Первая леди Турции рассказала о том, что она и ее страна делает для украинских беженцев в Турции и за ее пределами. #trtнарусском #Турция #Украина #ЭминеЭрдоган