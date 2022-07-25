Турция в среднесрочной и долгосрочной перспективах превратится в один из глобальных центров, определяющих цены на продовольственные товары в мире, заявил Anadolu председатель Ассоциации экспортеров масличных и зернобобовых Стамбула (IHBIR) Казым Тайджи.

Турецкие компании готовы и могут приложить максимум усилий для организации бесперебойных поставок российского и украинского зерна и продовольствия в третьи страны, уверен он. «Мы готовы проявить волю и инициативу в данном направлении. Мировые цены на продукты могут определяться и в Стамбуле», — заявил председатель IHBIR.

По его словам, на фоне войны между Россией и Украиной, двумя ведущими производителями зерновых в мире, дипломатические усилия Турции, позволившие создать в Стамбуле Координационный центр по вывозу зерна, «вселяют надежду». «Стамбульское соглашение гарантирует бесперебойность поставок продовольствия через Черное море даже в случае продолжения войны. То есть логистика будет работать, если война затянется на десять лет», — указал он.

Тайджи также отметил, что заключенное накануне в Стамбуле соглашение по зерновому коридору в Черном море не только окажет позитивное воздействие на глобальный рынок продовольствия, но и усилит позиции Турции на мировом рынке зерна. Этот договор ранее был заключен в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша.

Подписание соглашений по экспорту по Черному морю сельхозпродукции предоставило Стамбулу шанс превратиться в один из ведущих в мире центров, где будут формироваться цены на пшеницу, добавил Тайджи. «Мы будем проводить работы для превращения в средней и длительной перспективе Стамбула в центр, где будут определяться глобальные цены на зерновые. Дело может дойти до создания в Стамбуле в будущем биржи мирового зернового сектора. Нам нужно над этим работать и, более того, лоббировать эти работы», — сказал бизнесмен.

По его мнению, реализация таких планов вполне реальна, учитывая, что на долю России и Украины приходится 30% мирового рынка зерновых.

При этом, согласно договоренностям с Россией и Украиной, Турция сможетпокупать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых. Так Анкара сможет удовлетворять свои потребности в зерновых на более выгодных условиях, чем другие страны. «Конечно, они [Россия и Украина] сами будут определять страны поставок, их объемы и цены на зерно, — сказал по этому поводу глава комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнус Кылыч. — Турция, согласно подписанному документу, взяла на себя роль секретариата и в их торговле с другими странами будет выполнять функции, сравнимые с зарубежными представительствами».