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Лавров: подписанное в Стамбуле соглашение не запрещает России продолжать удары по военным объектам
Утром 23 июля российские войска выпустили минимум 4 ракеты по Одессе, в том числе по морскому порту. Президент Украины заявил, что Москва ищет пути, чтобы не выполнять договоренности по экспорту зерна из Украины. В то же время российский министр утверждает, что РФ нанесла удары по военному катеру и складу противокорабельных ракет Harpoon. #trtнарусском #Лавров #Конго #вывоззерна
Лавров / Others
25 июля 2022 г.
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