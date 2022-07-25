Лавров: подписанное в Стамбуле соглашение не запрещает России продолжать удары по военным объектам

Утром 23 июля российские войска выпустили минимум 4 ракеты по Одессе, в том числе по морскому порту. Президент Украины заявил, что Москва ищет пути, чтобы не выполнять договоренности по экспорту зерна из Украины. В то же время российский министр утверждает, что РФ нанесла удары по военному катеру и складу противокорабельных ракет Harpoon. #trtнарусском #Лавров #Конго #вывоззерна