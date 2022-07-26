Экс-президент США Дональд Трамп получил больше всего голосов среди студентов как кандидат от Республиканской партии на пост главы государства. Об этом со ссылкой на опрос, проведенный на студенческой конференции Turning Point во Флориде, пишет Fox News. Среди респондентов в его пользу высказались 78,7%, большинство из них представляют различные молодежные организации.

Еще 19% респондентов предпочли губернатора Флориды Рона ДеСантиса, губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм — 1%, бывшего госсекретаря США Майка Помпео — 0,5%, а бывший соратник Трампа и вице-президент в его администрации Майк Пенс набрал только 0,3% голосов.

Экс-президент США сделал ряд громких заявлений на прошедшем 23 июля студенческом саммите. Помимо прочего, он заявил, что в мире существуют лишь два гендера — женский и мужской, а американская система образования является «больной» из-за запретов Библии в общеобразовательных школах. Также Трамп отметил, что республиканцы «очень скоро вернут страну обратно», чем вызвал бурные аплодисменты. Экс-президент добавил, что за два года с момента окончания его президентского срока США из «самой сильной и уважаемой» страны превратились в, «возможно, самое слабое государство с точки зрения «признания и уважения» в мире. По словам Трампа, США при нынешнем президенте Джо Байдене стали нищей страной, которая вынуждена просить о помощи.

До этого Трамп сообщил, что уже принял решение по поводу участия в выборах 2024 года и сейчас определяется, когда о нем объявить.

Ранее комиссия Палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия в 2021 году обвинилаТрампа, занимавшего тогда президентский пост, в преднамеренном бездействии. Уходящий президент на протяжении нескольких часов сознательно не предпринимал мер по прекращению насилия со стороны своих сторонников, заявил председатель комиссии Бенни Томпсон.