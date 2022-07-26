Власти европейских стран пытаются обратить вспять многолетний курс на оптимизацию оборонных возможностей. В столицах ЕС обдумывают предложения по расширению сотрудничества в сфере военных программ и способы рационализации производства оружия. После того, как в феврале российские войска пересекли границу с Украиной, еврообъединение анонсировало масштабное увеличение расходов на оборону на 200 млрд евро. Однако, как говорят официальные лица, планам может помешать давняя инерция бюджетных сокращений и недорасхода средств.

«Нам необходимо тратить лучше и больше», — выразил уверенность Алессандро Профумо, председатель европейской торговой ассоциации и исполнительный директор бренда Leonardo, одного из крупнейших машиностроительных холдингов Италии. Однако для этого, как обращает он внимание, требуется более тесная координация закупок на внутриевропейском уровне. «У нас должен быть налажен этот интеграционный процесс. Это будет небыстро, но это должно произойти», — подчеркивает Профумо.

В этом месяце Еврокомиссия (ЕК) одобрила предложение о регламенте, устанавливающем Закон об усилении европейской оборонной промышленности за счет общих закупок (EDIRPA) на ближайшие два года. Инструмент, подчеркнули в ЕК, будет стимулировать страны-члены «в духе солидарности к совместным закупкам и облегчит доступ всех государств-членов к жизненно необходимой оборонной продукции». Соответствующая база нужна для того, чтобы избежать конкуренции между союзниками и сэкономить усилия.

Промышленная задача евроблока на ближайшее время, отмечает директор военного анализа Международного института стратегических исследований Бастиан Гигерих, состоит из трех элементов: пополнить запасы, истощенные за последние два десятилетия, заменить устаревшее военное оборудование, оставшееся еще со времен холодной войны, а также перестроить и обеспечить базу для внедрения инноваций.

Моль инфляции

В 2020 году на совместные внутриевропейские проекты в военной сфере было потрачено только 11% от оборонного бюджета ЕС, что значительно ниже коллективного показателя в 35%, который регламентируется Европейским оборонным агентством. Примерно та же ситуация и вокруг трат на исследования и технологии: в 2020 году только 6% общих средств было израсходовано в кооперации с другими государствами-членами, что представляет собой антирекорд с момента начала фиксации данных. Стоит ли говорить, что это меньше целевого показателя в 20%.

Разнообразие обманчиво. По сведениям, опубликованным Европейской комиссией за 2017 год, у вооруженных сил еврообъединения было 17 различных основных боевых танков, однако статистика учитывала и те модели, которые достались в наследство со времен холодной войны.

Остается под вопросом, насколько заявления лидеров о необходимости новой оборонной политики будут соответствовать делам. Кайса Оллонгрен, министр обороны Нидерландов, признает, что подобные обещания звучали и раньше, однако ни к чему не приводили. Согласно отчетам Европейского оборонного агентства, в период с 1999 по 2021 год совокупные расходы ЕС на оборону выросли на 20%. Для сравнения: американский рост за этот период составил 66%, российские показатели — 292%, в то время как Китай продемонстрировал увеличение на 592%.

Препятствием для революционных планов остается неготовность европейских членов НАТО тратить на оборону 2% от своего ВВП. Это то, чего от западных коллег настойчиво требовал во время своего президентства Дональд Трамп. Как оптимистично заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, к 2024 году уже 19 представителей организации могут достичь целевой планки. Но в отношении Старого света реальность бескомпромиссна: так, в этом году, по прогнозам, до этого уровня доберутся только семь членов, представляющих ЕС.

Дэниел Фиотт, профессор Брюссельского свободного университета, обращает внимание на то, что основной стресс-тест сводится к вопросу об уязвимости реальных оборонных расходов перед рекордно высоким уровнем инфляции в еврозоне, который в июне достиг 8,6%. «Мы до сих пор не знаем, насколько инфляция поглотит анонсированное увеличение расходов», — подчеркивает он.

Вопросы оставляет и добросовестность отдельных европейских государств. Германия недавно подверглась критике после того, как новые финансовые планы, обнародованные в этом месяце, продемонстрировали, что траты страны на оборону составят всего около 1,5% от ее ВВП в этом году и 1,7% в следующем. Свое двухпроцентное обязательство перед альянсом Берлин оказался готов выполнить только к 2026 году.

«Дополнительные зависимости»

В марте Европейский совет одобрил оборонную концепцию «Стратегический компас», в рамках которой предложено сформировать силы быстрого развертывания в Европе, а также увеличить финансирование. В том же месяце в Версале лидеры ЕС высказались за укрепление военно-промышленной базы Европы.

В среднесрочной перспективе приоритеты включают модернизацию европейской системы противовоздушной обороны и расширение беспилотных, кибернетических и космических возможностей. Еще одной целью является разработка нового боевого танка в рамках проекте MGCS для замены немецкого Leopard и французского Leclerc. Кроме того, в концепции есть идея об отказе от налога на добавленную стоимость для оборонной техники, произведенной в Европе.

Менеджмент некоторых европейских предприятий опасается, что большая часть средств будет потрачена за рубежом, прежде всего в США. «Виден неотъемлемый риск того, что мы слишком много внимания уделяем удовлетворению краткосрочных потребностей, покупая преимущественно неевропейское готовое оборудование», — признается Майкл Шелльхорн, глава Airbus Defense and Space. По его словам, продолжить такую политику — это подорвать «долгосрочное технологическое превосходство» Европы, что сформирует «дополнительные зависимости» в будущем.

Впрочем, планы Старого света должны пройти проверку прежде всего через умение распределять финансовые потоки. Так, эксперты обращают внимание на то, что добрая часть уже анонсированного увеличения оборонного бюджета в Европе должна быть потрачена на повышение заработной платы военнослужащим и пополнение арсеналов, которые были истощены в стремлении оказаться помощь Украине. Только после удовлетворения этих важных потребностей можно будет рассмотреть вопрос о новой технике, говорят наблюдатели.

Другая проблема — традиционная для ЕС битва за права на интеллектуальную собственность. Так, франко-немецко-испанский проект истребителя шестого поколения FCAS рискует остаться в зародыше из-за споров между производителями о лидерстве. Его участники не могут распределить роли даже в вопросе выпуска комплектующих.

Генеральный директор шведского оборонного концерна Saab Микаэль Йоханссон отмечает, что «инструменты или форумы» для реализации амбициозных планов по перестройке военного сектора в ЕС еще предстоит сформировать. «Это сложный процесс», — подчеркивает он, добавляя, что такие инициативы могут результировать в заключение реальных контрактов только спустя некоторое время.

Трудности возникают даже на уровне коммуникации между бюрократией ЕС и НАТО. Официальные лица в штаб-квартире Североатлантического альянса утверждают, что базовый запрос на увеличение оборонных расходов в Европе не достигнет своих целей, если центральные структуры Евросоюза не заставят государства-члены упорядочить закупки и сменить неэффективные национальные цели на общеевропейские.

Но индивидуализм членов ЕС силен, а амбиции слишком велики.

Нынешний континентальный рынок слишком фрагментирован, с горечью говорят западные чиновники. И у них есть опасения, что стремление перезагрузить европейский оборонпром может привести к еще большей фрагментации.