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Береговая охрана Греции оттеснила лодку с мигрантами в территориальные воды Турции
Катер береговой охраны Греции оттеснил лодку с мигрантами в территориальные воды Турции в сторону Мармариса. Это произошло в районе греческого острова Родос. Видео инцидента с дрона опубликовало Министерство обороны Турции. Это очередное нарушение Грецией международных норм и правил обращения с просящими убежища и защиты. #trtнарусском #Греция #мигранты #нарушение
Береговая охрана Греции оттеснила лодку с мигрантами в территориальные воды Турции / Others
26 июля 2022 г.
Истории
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