Береговая охрана Греции оттеснила лодку с мигрантами в территориальные воды Турции

Катер береговой охраны Греции оттеснил лодку с мигрантами в территориальные воды Турции в сторону Мармариса. Это произошло в районе греческого острова Родос. Видео инцидента с дрона опубликовало Министерство обороны Турции. Это очередное нарушение Грецией международных норм и правил обращения с просящими убежища и защиты. #trtнарусском #Греция #мигранты #нарушение