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В Буче сносят разрушенные российскими войсками дома
В печально известной на весь мир Буче под Киевом снесли разрушенный дом, не подлежащий ремонту. В результате российских атак в городе повреждено 2 514 строений, из которых 301 невозможно восстановить. За период пребывания служащих ВС РФ в Буче зафиксированы многочисленные военные преступления. #trtнарусском #Буча #дом #война #украина #нетвойне #снос #обломки #новости
В Буче сносят разрушенные российскими войсками дома / Others
26 июля 2022 г.
Истории
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