В Буче сносят разрушенные российскими войсками дома

В печально известной на весь мир Буче под Киевом снесли разрушенный дом, не подлежащий ремонту. В результате российских атак в городе повреждено 2 514 строений, из которых 301 невозможно восстановить. За период пребывания служащих ВС РФ в Буче зафиксированы многочисленные военные преступления. #trtнарусском #Буча #дом #война #украина #нетвойне #снос #обломки #новости