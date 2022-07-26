ПОЛИТИКА
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Робот сломал ребенку палец на шахматном турнире Moscow Chess Open
Робот-шахматист сломал палец семилетнему мальчику во время турнира в Москве. Он ухватил указательный палец юного спортсмена и повредил его.Робота «Chessrobot» создали специально для игры в шахматы. Он оснащен искусственным интеллектом и может играть три партии одновременно. Пострадавший мальчик доигрывал турнир в гипсе. #trtнарусском #шахматы #москва #турнир #робот #новости
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26 июля 2022 г.
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