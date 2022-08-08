ПОЛИТИКА
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Многонациональный лагерь заключенных
В 1948 году в СССР создали «Особый лагерь №4», или Степлаг, — многонациональный исправительно-трудовой лагерь, в котором содержались люди, подозреваемые в сотрудничестве с нацистами. В 1954 году в Степлаге произошло крупнейшее восстание заключенных, которые требовали изменения условий содержания. Бунт был описан в романе Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Сам писатель был заключенным Степлага несколько лет. #Степлаг #СССР #заключенные
Степлаг / Others
8 августа 2022 г.
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