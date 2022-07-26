Минобороны России представит поправки в закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», которые вводит новый порядок прохода по Северному морскому пути для иностранных военных кораблей, пишет РБК.

Если законопроект будет принят, иностранные военные и государственные корабли смогут заходить во внутренние морские воды Севморпути по разрешению, которое необходимо будет запрашивать по дипломатическим каналам минимум за 90 дней. При этом во внутренние воды Севморпути сможет заходить только один такой корабль, для большего количества потребуется специальное решение правительства. Заходящие во внутренние воды корабли обязаны будут обеспечивать безопасность судоходства, охрану окружающей среды, безопасность подводных кабелей и трубопроводов, а также сохранение водных биологических ресурсов.

Также в документе указано, что иностранные субмарины должны будут следовать по Севморпути только по поверхности и под флагом своего государства. Помимо этого, законопроект позволит властям приостанавливать заход иностранных кораблей во внутренние воды в акватории Севморпути на определенный срок ради безопасности.

«Сохраняющаяся тенденция к увеличению грузопотока транзитных морских перевозок по СМП в отсутствие эффективного правового механизма регулирования плавания иностранных кораблей и судов в акватории СМП не позволяет в полной мере обеспечить безопасность морского судоходства и военного мореплавания, а также принимать меры, направленные на обеспечение национальных интересов Российской Федерации в Арктическом регионе», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Также там отмечено, что подобные требования связаны в том числе с изменением глобального климата и таянием льдов, что «влечет не только рост объемов морских перевозок транзитных грузов между Европой и Азией по трассам СМП, но и активизацию в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств».

По данным РБК, поправки уже одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Сейчас иностранные суда и военные корабли пользуются правом мирного прохода через территориальные воды России. В действующем законодательстве указано, что Минобороны или МЧС могут временно приостановить в определенных районах проход иностранных кораблей ради безопасности или на время учений.

В 2019 году «Известия» сообщали о планах правительства изменить правила прохода через Севморпуть. Тогда речь шла о требованиях к военным кораблям и иным иностранным судам уведомлять за 45 дней о проходе через него и брать на борт российских лоцманов. Также о такой перспективе в ноябре 2018 года говорил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.