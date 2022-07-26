На военной базе ВВС США Гранд-Форкс в Северной Дакоте введен повышенный режим безопасности, пишет Daily Mail. Американские военные приняли решение усилить его из-за того, что китайская фирма неподалеку купила участок.

По данным издания, «фирмы, связанные с коммунистическим режимом», приобрели участок размером в 300 акров (121 га), на котором планируют выращивать кукурузу. Компания Fufeng Group сообщила, что построит там завод по переработке. Главный операционный директор компании Эрик Чутораш заявил, что компания «совершенно точно не будет шпионить за военными объектами США».

Однако американцы считают, что Пекин с этой территории планирует перехватывать систему управления беспилотниками, которые активно используются военными Гранд-Фокса.

На этой базе также работают средства передачи данных на спутники. В связи с этим майор ВВС Джереми Фокс, который несет службу на этой базе, написал в служебной записке, что перехват представил бы серьезный риск национальной безопасности США. «Пассивный сбор этих сигналов будет незаметен, поскольку для этого потребуются обычные антенны, настроенные на правильные частоты, — говорится в письме. — Это создает серьезную уязвимость для наших объектов».

В Fufeng Group ответили, что компания работает в соответствии с законодательством США. «Я гражданин США, я вырос здесь и прожил всю свою жизнь, и я не собираюсь заниматься какой-либо шпионской деятельностью или быть связанным с компанией, которая занимается этим, и моя команда думает так же», — заявил по этому поводу Чутораш.

При этом в безопасность китайской компании для американской военной базы не верят и законодатели. Сенатор-республиканец от Северной Дакоты Кевин Крамер и сенатор-демократ от Вирджинии Марк Уорнер высказались против близости китайских полей к авиабазе. «Я думаю, что мы сильно недооцениваем, насколько эффективно они собирают информацию, собирают данные, используют их в гнусных целях, и поэтому я бы не хотел, чтобы Коммунистическая партия Китая вела дела у меня на заднем дворе», — подчеркнул сенатор Кевин.

Сенатор от Флориды Марко Рубио также назвал покупку Fefung в Северной Дакоте примером угрозы безопасности, которую «необходимо устранить». Он заключил, что «опасно, глупо и недальновидно» позволять Коммунистической партии Китая и «ее марионеткам» покупать землю рядом с военными объектами США».

Политикам возразил мэр Гранд-Фокса Брэндон Боченски, который заявил, что, по его данным, бюджет фермерской компании не позволяет разместить на участке «аппарат для сбора разведданных», зато строительство завода по переработке кукурузы позволяет создать около 200 рабочих мест.